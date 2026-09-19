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19 Сентября , 10:25

Наблюдатели-блогеры рассказали, как проходят выборы в Башкирии

В Уфе в Общественном пресс-центре по выборам прошел брифинг с наблюдателями-блогерами, которые работают на участках в Башкирии.

Наблюдатели-блогеры рассказали, как проходят выборы в БашкирииНаблюдатели-блогеры рассказали, как проходят выборы в Башкирии
Наблюдатели-блогеры рассказали, как проходят выборы в Башкирии

Алия Гильванова из Аскино следит за ходом выборов на УИК 899.

- Настроение у всех приподнятое, праздничное. В Аскино вместе с выборами проходит школьная ярмарка, люди идут и на выборы, и на ярмарку. Я начинающий блогер и так получилось, что стартовала именно с политики. Отмечу, что избиратели очень активны. Вчера приходили целыми коллективами, кто-то старался до начала рабочего дня проголосовать. Молодежь тоже приходит, вчера были те, кто голосовал впервые. Сегодня проголосовала семейная пара, которая пришла на участок вместе со своими малышами - очаровательными близняшками. Наблюдатели работают дружно, помогаем друг другу, работаем в команде. Нарушений на участке пока выявлено не было.

Зульфия Музафарова следит за ходом выборов в Янаульском районе, УИК 3405.

- Я блогер, пишу в блоге о себе, о том, что происходит в нашем районе. Тема политики мне тоже близка, поэтому на выборах я в качестве наблюдателя. Работаю наблюдателем уже не первый раз. Вчера был активный день явки, атмосфера праздничная, все воспринимается не как рутина, а как важное дело. Приятно, что многие люди приходят целыми семьями. Много пожилых людей, которые приходят парами. И, конечно, голосуют молодые избиратели. Это настоящий пример гражданской сплоченности и добрососедства.

Фото Олега Яровикова.

Источник: Молодёжная газета

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