В Башкирии стартовал второй день выборов

Жители продолжают выбирать депутатов Государственной Думы девятого созыва, а также депутата Государственного Собрания — Курултая РБ по Кизильскому округу № 28, депутатов Совета Уфы и Советов двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов. Кроме того, проходят дополнительные выборы в органы местного самоуправления.

Участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. На всех избирательных пунктах продолжается акция «Рахмат», которая в этом году носит скидочный характер.

По данным ЦИК РБ, на 1 июля 2026 года в Башкирии зарегистрировано 2 955 278 избирателей. К концу первого дня голосования свой выбор сделали 31,89% от общего числа. Как отметил заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов, наиболее активными оказались Нефтекамск и Салават, а среди районов — Аскинский, Благоварский, Зианчуринский, Салаватский и Янаульский.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Валерий Шахов.