+13 °С
Ясно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Актуально
19 Сентября , 03:02

В Башкирии стартовал второй день выборов

19 сентября в 8:00 в республике открылись все 3 250 участковых избирательных комиссий.

В Башкирии стартовал второй день выборовВ Башкирии стартовал второй день выборов
В Башкирии стартовал второй день выборов

 Жители продолжают выбирать депутатов Государственной Думы девятого созыва, а также депутата Государственного Собрания — Курултая РБ по Кизильскому округу № 28, депутатов Совета Уфы и Советов двух сельских поселений Аургазинского и Белорецкого районов. Кроме того, проходят дополнительные выборы в органы местного самоуправления.

Участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени. На всех избирательных пунктах продолжается акция «Рахмат», которая в этом году носит  скидочный характер.

По данным ЦИК РБ, на 1 июля 2026 года в Башкирии зарегистрировано 2 955 278 избирателей. К концу первого дня голосования свой выбор сделали 31,89% от общего числа. Как отметил заместитель председателя ЦИК Башкирии Марат Гадилов, наиболее активными оказались Нефтекамск и Салават, а среди районов — Аскинский, Благоварский, Зианчуринский, Салаватский и Янаульский.

Источник: ИА "Башинформ".

Фото: Валерий Шахов.

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
19 Сентября , 06:34
В Стерлитамаке молодожёны проголосовали перед визитом в ЗАГС
Местные новости
18 Сентября , 05:54
В Стерлитамаке на участок пришёл необычный избиратель
Местные новости
18 Сентября , 06:27
Инспекторы ПДН побеседовали со студентами стерлитамакского колледжа
Актуально
19 Сентября , 04:47
Акция «Рахмат» в Башкирии пользуется спросом у избирателей
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru