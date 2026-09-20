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20 Сентября , 05:44

Голосуют новаторы

Многодетная семья Тухватуллиных дружно участвует в выборах.

Голосуют новаторыГолосуют новаторы
Голосуют новаторы

Супруги Ирек Равилевич и Светлана Сергеевна — новаторы: руководители и тренеры Народного ансамбля бального танца "Фаворит" обучают танцам европейской и латиноамериканской программ детей и взрослых любого возраста, в том числе с ограничениями по здоровью.

Супруги Тухватуллины не только воспитывают успешных спортсменов-бальников, но и сами покоряют всё новые вершины. Они — победители второго конкурса Фонда президентских грантов 2026 года: совместный проект «Фаворита» и «Стерлитамакского рабочего» под названием «Инклюзивный семейный фестиваль «Счастье танцевать»» посвящён реабилитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с помощью танцев на колясках.

Супружеская пара Тухватуллиных, их дети Яна, Диана и Тимур, а также участники ансамбля, младшим из которых — четыре года, а старшим — больше 60 лет, точно знают: танец — это большой труд и настоящая радость длиной в полноценную счастливую жизнь.

Автор:Екатерина Яковлева
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