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20 Сентября , 05:52

Насколько доступны выборы для избирателей с ОВЗ?

Личным опытом делится Юрий Панчишин, член Общественной палаты города, советник главы администрации Стерлитамака по вопросам людей с инвалидностью:

Насколько доступны выборы для избирателей с ОВЗ?Насколько доступны выборы для избирателей с ОВЗ?
Насколько доступны выборы для избирателей с ОВЗ?

— Мы стараемся всё больше внимания уделять тому, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли жить полноценной жизнью. Городская среда постепенно становится удобнее, и эта работа важна: за каждым пандусом или тактильной плиткой стоит человек, который хочет и может быть частью жизни города.

Такая же логика лежит и в основе подготовки и проведения выборов в Государственную Думу. Избиратели с ограниченными возможностями здоровья на этих выборах тоже не остаются в стороне.

Показательный пример — избирательный участок в лицее № 3. Здесь ждут одного избирателя, который передвигается на коляске. Казалось бы, один человек — зачем ради него что-то менять? Но на участке развернули мобильный пандус, чтобы этот избиратель мог без препятствий попасть в помещение для голосования. Члены избирательной комиссии относятся к таким ситуациям с пониманием: помогают, если человек пришёл без сопровождающего, не торопят, объясняют порядок голосования. Индивидуальный подход здесь — не формальность, а обычная практика.

Отдельно стоит сказать об участке, открытом в районе, где исторически проживает много слепых и слабовидящих людей. Здесь созданы условия для самостоятельного голосования незрячих избирателей. Подготовлена отдельная брошюра, напечатанная шрифтом Брайля, а для заполнения бюллетеня используется специальный трафарет. Это позволяет человеку, который не видит, сделать свой выбор без посторонней помощи — так, как он считает нужным.

Наконец, если состояние здоровья или дальняя дорога не позволяют прийти на участок, у избирателя есть возможность проголосовать удаленно. Это ещё один способ сделать участие в выборах доступным для тех, кому обычный путь к урне для голосования даётся непросто.

Работа по созданию доступной среды не заканчивается в день голосования. Но именно в такие дни становится видно, насколько важны эти, казалось бы, небольшие усилия — пандус, трафарет, брошюра, доброе слово. За ними стоит уважение к человеку и к его праву на выбор.

Автор:Екатерина Яковлева
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