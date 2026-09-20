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20 Сентября , 09:27

В Стерлитамаке мобильная группа Общественного штаба оценила ход выборов

Мобильная мониторинговая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами третий день работает в Стерлитамаке. Анна Идрисова и Радмир Амирханов в прямом эфире Общественного пресс-центра рассказали, что всё проходит в штатном режиме. Группа объезжает избирательные участки города и оценивает организацию выборов по золотому стандарту общественного движения.

В Стерлитамаке мобильная группа Общественного штаба оценила ход выборовВ Стерлитамаке мобильная группа Общественного штаба оценила ход выборов
В Стерлитамаке мобильная группа Общественного штаба оценила ход выборов

«Избирательные комиссии полностью готовы к работе. Наши проверки направлены на то, чтобы проверить, где размещены наблюдатели, всё ли им видно, обеспечен ли полный обзор на участках и вся ли информация для граждан размещена на стендах», — отметили наблюдатели.

Особое внимание группа уделяет доступности среды для маломобильных граждан и правильной организации тайного голосования. Главная задача — с правовой точки зрения оценить соблюдение избирательных прав граждан. На данный момент существенных нарушений не зафиксировано. «Всё идёт в рамках закона, обстановка благоприятная», — заключили представители группы.

Наблюдатели также отметили высокий уровень комфорта, созданный для избирателей. Помимо самого голосования, на участках организована насыщенная досуговая программа: в галерее одного из участков выставлены картины местных художников, проводятся мастер-классы для детей и взрослых, работают спортивные площадки.

Источник и фото: ИА «Башинформ»

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