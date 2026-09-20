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20 Сентября , 13:55

Выбираем будущее, пишем пером и рисуем на пряниках!

На УИК № 651 в библиотеке "Арт-лаб" интересно и взрослым, и детям.

Выбираем будущее, пишем пером и рисуем на пряниках!Выбираем будущее, пишем пером и рисуем на пряниках!
Выбираем будущее, пишем пером и рисуем на пряниках!

Мастерица Светлана Корниенко знакомит избирателей с кулинарным мылом, ремесленница Ольга Яковлева проводит мастер-класс по росписи пряников.

А журналисты и юнкоры "Стерлитамакского рабочего" развернули экспозицию "Музея живого слова": горожане удивляются тому, как красиво получается писать пером и чернилами, и понимают, насколько внимательными надо быть, чтобы печатать на пишущей машинке.

А викторина о городе и миниатюрные свитки с добрыми пожеланиями от "Стерлитамакского рабочего" делают итоговый день голосования ещё интереснее и ярче. Приходите на выборы!

#СтерлитамакВыборы2026
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026

Автор:Екатерина Яковлева
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