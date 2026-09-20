Выбираем будущее, пишем пером и рисуем на пряниках!

А журналисты и юнкоры "Стерлитамакского рабочего" развернули экспозицию "Музея живого слова": горожане удивляются тому, как красиво получается писать пером и чернилами, и понимают, насколько внимательными надо быть, чтобы печатать на пишущей машинке.