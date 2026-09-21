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21 Сентября , 03:30

В Башкирии объявлена беспилотная опасность

В Башкирии введен режим «Беспилотная опасность», сообщил в канале Макс председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

В Башкирии объявлена беспилотная опасностьВ Башкирии объявлена беспилотная опасность
В Башкирии объявлена беспилотная опасность

Также в аэропорту Уфа введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. 

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