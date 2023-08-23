+19 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Автоклуб
23 Августа , 10:23

Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?

Получать налоговые уведомления на уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ, а также требования об уплате задолженности граждане могут через портал Госуслуг с 1 июля 2023 года.Это возможно при соблюдении двух условий

Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?
Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?

1. Налогоплательщик зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на портале Госуслуг.
2. Налогоплательщик направил через портал Госуслуг согласие на получение документов от налоговых органов.
Пользователь Госуслуг сможет оплатить начисления из указанных документов онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться письмами по почте.
Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через Госуслуги можно вне зависимости от наличия доступа к Личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России.
Для направления согласия о получении документов от налоговых органов налогоплательщику необходимо на портале Госуслуг в разделе «Налоговые уведомления» проверить свои данные и подписать согласие электронной подписью, предварительно скачав приложение Госключ на телефоне или планшете. Подписанное в приложении Госключ согласие автоматически направляется в ФНС России.
Подробную информацию о порядке получения налоговых уведомлений через портал Госуслуг можно получить по телефону контакт-центра Федеральной налоговой службы 8 (800) 222-22-22.

Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?
Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?
Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?
Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?
Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?
Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?
Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?
Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?
Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика