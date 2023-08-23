Что нужно сделать, чтобы получать налоговые уведомления через портал Госуслуг?

1. Налогоплательщик зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации на портале Госуслуг.

2. Налогоплательщик направил через портал Госуслуг согласие на получение документов от налоговых органов.

Пользователь Госуслуг сможет оплатить начисления из указанных документов онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться письмами по почте.

Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через Госуслуги можно вне зависимости от наличия доступа к Личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России.

Для направления согласия о получении документов от налоговых органов налогоплательщику необходимо на портале Госуслуг в разделе «Налоговые уведомления» проверить свои данные и подписать согласие электронной подписью, предварительно скачав приложение Госключ на телефоне или планшете. Подписанное в приложении Госключ согласие автоматически направляется в ФНС России.

Подробную информацию о порядке получения налоговых уведомлений через портал Госуслуг можно получить по телефону контакт-центра Федеральной налоговой службы 8 (800) 222-22-22.