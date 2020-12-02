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75 лет Победы
Автоклуб
Автоклуб
2 Декабря 2020, 12:32
Находчивая "копейка"
Автоклуб
4 Ноября 2020, 23:20
Проехать на хребет Шатак или к Инзерским Зубчаткам? Это реально
Автоклуб
21 Октября 2020, 14:33
Минтранс Республики Башкортостан рекомендует автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю.
Автоклуб
27 Января 2020, 01:01
Составлен рейтинг самых невостребованных в России иномарок
Автоклуб
4 Июня 2018, 20:31
Минпромторг России намерен запретить прямые продажи подержанных машин из рук в руки?
Автоклуб
20 Октября 2017, 17:18
«Филком» – это бренд!
Автоклуб
3 Августа 2017, 13:50
Ограничат движение
Автоклуб
31 Июля 2017, 15:02
Новые дорожные знаки
Автоклуб
6 Апреля 2017, 18:30
С 4 апреля водителей могут наказывать за новое нарушение
Автоклуб
12 Января 2017, 21:07
ОСАГО – в электронном виде
Автоклуб
11 Ноября 2016, 11:27
Всё о шинах
Автоклуб
9 Ноября 2016, 11:10
ОСАГО разрулили?
Автоклуб
6 Июля 2016, 13:15
«Спасибо, товарищ инспектор!»
Автоклуб
4 Июля 2016, 16:19
Попал в яму, пробил колесо - кто ответит?
Автоклуб
24 Июня 2016, 14:36
Отзывы на публикацию о Стерлитамакской автошколе
Автоклуб
27 Апреля 2016, 17:15
Хождение по мукам. Как оформить и получить полис ОСАГО в Стерлитамаке
Автоклуб
19 Апреля 2016, 17:30
Ловят должников
Автоклуб
6 Апреля 2016, 11:51
Движение грузовиков ограничено
Автоклуб
16 Марта 2016, 12:10
Объездную дорогу демонтируют
Автоклуб
10 Марта 2016, 13:04
Закрывается проезд, соединяющий ул. Артёма и Строителей
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Новости
14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
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