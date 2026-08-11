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11 Августа , 10:39

В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО

11 августа на еженедельном оперативном совещании у Главы республики Радия Хабирова обсудили деятельность регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (ОНФ) в Башкортостане.

В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВОВ 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО

Виталий Брыкин, руководитель регионального исполкома ОНФ, сообщил, что «Народный фронт» продолжает следить за исполнением указов и поручений Президента России на местах и оказывать поддержку военнослужащим.

За первое полугодие 2026 года активисты организации направили в зону СВО 68 гуманитарных конвоев — всего было доставлено 210 тонн грузов. Помощь поступила в 73 подразделения. В перечень переданного имущества вошли 25 автомобилей, а также беспилотники, медицинское оборудование, средства связи и наблюдения, электрогенераторы, маскировочные сети, одежда и посылки, собранные по конкретным заявкам.

ОНФ сотрудничает со 120 волонтёрскими группами по всей республике, а также с различными предприятиями и учреждениями. Среди партнёров — инициативы «Масксети Щит Уфа», «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан», «Масксети Щит» (село Михайловка Уфимского района), «Шьём для солдат» (Фёдоровский район), а также коллективы Академии ВЭГУ и Башкортостанского республиканского профсоюза работников здравоохранения.

Помимо сбора и отправки гуманитарной помощи, региональный исполком ОНФ консультирует участников СВО и их семьи. Каждый день поступают обращения, связанные с выплатами, оформлением документов, оказанием медицинской и социальной поддержки, поиском нужной информации и взаимодействием с компетентными органами.

Деятельность «Народного фронта» высоко оценил глава республики Радий Хабиров — он поблагодарил организацию за результативную работу.

«Спасибо большое всей вашей команде, — отметил руководитель региона. — У вас очень много неравнодушных и активных людей. Предлагаю организовать встречу с активистами».

Источник и фото: сайт Главы РБ

В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
В 2026 году активисты из Башкирии отправили 68 гумконвоев в зону СВО
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