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Все для Победы
18 Августа , 09:31

Народный фронт объявил адресный сбор для полка «Башкортостан»

В августе и сентябре средства регионального сбора Народного фронта «Всё для Победы!» будут целенаправленно направлены на поддержку бойцов 31‑го мотострелкового полка «Башкортостан». Инициатива об организации такой адресной помощи была выдвинута представителями Народного фронта на оперативном совещании Правительства республики и получила поддержку главы Башкортостана.

Народный фронт объявил адресный сбор для полка «Башкортостан»Народный фронт объявил адресный сбор для полка «Башкортостан»
Народный фронт объявил адресный сбор для полка «Башкортостан»

Полк «Башкортостан», сформированный летом 2023 года, включает в себя 18 башкирских именных подразделений. За три года службы военнослужащие прошли серьёзный боевой путь и сейчас продолжают решать поставленные задачи в зоне специальной военной операции. При этом специфика выполняемых заданий постоянно меняется, а значит, растёт и потребность в различной технике, оборудовании и прочих ресурсах, критически важных на передовой.

Именно поэтому Народный фронт принял решение временно сосредоточить усилия регионального сбора на поддержке именно этого соединения — там служат земляки многих жителей республики.

Руководитель регионального отделения Народного фронта в Башкортостане Виталий Брыкин подчеркнул значимость адресной поддержки: «Важно, что помощь носит конкретный характер: мы чётко понимаем, кому и для чего она предназначена. Полк „Башкортостан“ объединяет наших земляков, и у жителей республики сейчас есть реальная возможность поддержать бойцов напрямую. При этом не бывает незначительных вкладов: когда к сбору присоединяются тысячи людей, даже небольшие суммы — по несколько сотен рублей от каждого — складываются в ощутимую помощь и позволяют приобретать необходимую на фронте технику и оборудование. Традиция сплочённости, когда помощь нужна своим, в Башкортостане всегда была сильна, и нынешний сбор — яркое тому подтверждение».

Практика подобных целевых сборов уже доказала свою эффективность: то, что отдельно взятому человеку может показаться скромной суммой, в совокупности с вкладами множества неравнодушных людей позволяет закрывать реальные потребности подразделений. Так общественная поддержка перестаёт быть абстрактной и превращается в конкретное оборудование, действительно нужное бойцам.

Присоединиться к целевому сбору для полка «Башкортостан» можно на платформе Народного фронта «Всё для Победы!» по ссылке: pobeda.onf.ru/requirements/bashkortostan.

Давайте поможем своим: каждый вклад — это реальная поддержка земляков на передовой.

Источник: Народный фронт РБ

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