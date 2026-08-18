Народный фронт объявил адресный сбор для полка «Башкортостан»

Полк «Башкортостан», сформированный летом 2023 года, включает в себя 18 башкирских именных подразделений. За три года службы военнослужащие прошли серьёзный боевой путь и сейчас продолжают решать поставленные задачи в зоне специальной военной операции. При этом специфика выполняемых заданий постоянно меняется, а значит, растёт и потребность в различной технике, оборудовании и прочих ресурсах, критически важных на передовой.

Именно поэтому Народный фронт принял решение временно сосредоточить усилия регионального сбора на поддержке именно этого соединения — там служат земляки многих жителей республики.

Руководитель регионального отделения Народного фронта в Башкортостане Виталий Брыкин подчеркнул значимость адресной поддержки: «Важно, что помощь носит конкретный характер: мы чётко понимаем, кому и для чего она предназначена. Полк „Башкортостан“ объединяет наших земляков, и у жителей республики сейчас есть реальная возможность поддержать бойцов напрямую. При этом не бывает незначительных вкладов: когда к сбору присоединяются тысячи людей, даже небольшие суммы — по несколько сотен рублей от каждого — складываются в ощутимую помощь и позволяют приобретать необходимую на фронте технику и оборудование. Традиция сплочённости, когда помощь нужна своим, в Башкортостане всегда была сильна, и нынешний сбор — яркое тому подтверждение».

Практика подобных целевых сборов уже доказала свою эффективность: то, что отдельно взятому человеку может показаться скромной суммой, в совокупности с вкладами множества неравнодушных людей позволяет закрывать реальные потребности подразделений. Так общественная поддержка перестаёт быть абстрактной и превращается в конкретное оборудование, действительно нужное бойцам.

Присоединиться к целевому сбору для полка «Башкортостан» можно на платформе Народного фронта «Всё для Победы!» по ссылке: pobeda.onf.ru/requirements/bashkortostan.

Давайте поможем своим: каждый вклад — это реальная поддержка земляков на передовой.

Источник: Народный фронт РБ