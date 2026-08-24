Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана

За проявленные на передовой мужество и героизм орденом генерала Шаймуратова награждён Павел Пстыга — командир хозяйственного отделения взвода обеспечения танкового батальона, сотрудник Правительства республики.

Медалью генерала Шаймуратова отмечен Рим Амирханов — командир отделения мотострелкового батальона имени Алмаза Сафина.

В своей речи военнослужащие поблагодарили руководителя региона и всех жителей Башкортостана за поддержку бойцов, защищающих Родину в зоне СВО.

Радий Хабиров заверил, что республика и дальше будет оказывать участникам спецоперации всестороннюю поддержку.

«Передавайте ребятам большой привет, — сказал Глава республики. — Наши батальоны прошли через разные испытания и доказали, что являются сплочёнными и боеспособными подразделениями».

Источник и фото: сайт Главы РБ