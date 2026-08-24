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24 Августа , 10:10

Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана

На еженедельном оперативном совещании 24 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды бойцам из республики, участвующим в специальной военной операции. Военнослужащие прибыли на родину в краткосрочный отпуск.

Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из БашкортостанаРадий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана

За проявленные на передовой мужество и героизм орденом генерала Шаймуратова награждён Павел Пстыга — командир хозяйственного отделения взвода обеспечения танкового батальона, сотрудник Правительства республики.

Медалью генерала Шаймуратова отмечен Рим Амирханов — командир отделения мотострелкового батальона имени Алмаза Сафина.

В своей речи военнослужащие поблагодарили руководителя региона и всех жителей Башкортостана за поддержку бойцов, защищающих Родину в зоне СВО.

Радий Хабиров заверил, что республика и дальше будет оказывать участникам спецоперации всестороннюю поддержку.

«Передавайте ребятам большой привет, — сказал Глава республики. — Наши батальоны прошли через разные испытания и доказали, что являются сплочёнными и боеспособными подразделениями».

Источник и фото: сайт Главы РБ

Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды участникам СВО из Башкортостана
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