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Все для Победы
4 Октября , 06:27

Собираем белый тюль для маскировочных сетей

Волонтёрская площадка «Вместе к Победе России» (рядом с «Детским миром») объявляет сбор белого тюля для изготовления зимних маскировочных сетей. Нам нужен чистый тюль без цветных вставок и блестящих элементов.

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Собираем белый тюль для маскировочных сетейСобираем белый тюль для маскировочных сетей
Собираем белый тюль для маскировочных сетей

Приносите материал на 3‑й этаж ТЦ «Центральный». Каждая ваша вещь — важный вклад в общее дело!

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