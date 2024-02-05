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Дети
5 Февраля , 19:21

Школа любимая, полилингвальная, с днём рождения!

Полилингвальная многопрофильная школа № 23 – самая большая не только в Стерлитамаке, но и в республике: здесь учатся 2500 ребят.

Школа любимая, полилингвальная, с днём рождения!
Школа любимая, полилингвальная, с днём рождения!

Сегодня ей исполняется 5 лет.

Классы оборудованы по последнему слову техники, везде есть интерактивные доски, ноутбуки и принтеры. Также школа обеспечена всем необходимым для обучения детей с ОВЗ.
Полилингвальность в школе проявляется активно: уроки ведутся на разных языках, во время мероприятий ведущие разговаривают минимум на трёх: на башкирском, русском и английском.

Классы Росгвардии активно принимают участие в спортивных, военно-патриотических и социально значимых событиях, для них стабильно проводятся уроки патриотизма и мужества, наши ученики стали победителями городской и республиканской зарниц, заняли 5 место в Юнармейской военно-спортивной игре «Зарница Поволжья» на всероссийском этапе.

Ученики школы становятся победителями и призерами всероссийских конкурсов, фестивалей, регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, успешно участвуют в различных научно-практических конференциях, проектах «Большая перемена», «Большие вызовы».

Учителя в 23-й школе имеют значимые награды и звания: Отличник образования РБ, лауреаты городского конкурса «Педагог года», учитель высшей категории, благодарственные письма министерства образования РБ, главы
администрации городского округа город Стерлитамак.

С днём рождения! Успехов, уверенных заний и процветания!

 

 

Автор:Екатерина Яковлева
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