«Мы все живём под одним Солнцем»

– Как Вы действуете в этом направлении?

– Неустанно организую обучающие курсы. Приглашаю в наш город специалистов для передачи опыта. Очень радуюсь, когда вижу плоды своей деятельности. Так, например, коллеги из Салавата и Уфы приглашают эксперта, с которым познакомились на семинарах, когда-то организованных моей командой. Это говорит о многом, в первую очередь о качестве поданной информации и, конечно же, о её актуальности.

– Расскажите, какие успехи Вашей организации Вас особенно радуют? За счёт каких ресурсов удалось этого достичь?

– Больше всего я радуюсь, глядя на успехи детей. Вижу счастливые лица родителей и думаю: значит, работаем не зря. Я радуюсь нашему сплоченному, дружному, доброму коллективу. Без нашей команды мы бы ничего не добились! Помню, переломный период в нашей деятельности. Летом 2022 года мы мучились в арендуемом помещении, когда воплощали в жизнь проект «Весёлые каникулы». Лето, жара, третий этаж, окна не открыть. Мы в прямом смысле варились. Я понимала, что для развития нашего дела нужно помещение. Обратилась к городу, нам предложили варианты. Мы выбрали самый сложный, но мы же не боимся трудностей! Ремонт обошелся нам «в копеечку», зато обстановка теперь радует глаз! И расположение удачное, в шаговой доступности от остановки, рядом речка и парк. Когда мы только зашли в это помещение, меня ничего не пугало: я уже видела, как всё будет. Мы сделали капитальный ремонт с реконструкцией стен и окон. Впереди капитальный ремонт крыши и фасада. Думаю, с божьей помощью сделаем, ведь дорогу осилит идущий!

Меня очень сильно поддержал муж. Я ломала голову: где взять деньги? Такой большой кредит мне бы не дали. Он приехал с вахты, оформил кредит, дал мне денег с полным доверием и уважением к тому, что и как я делаю. За это я ему безмерно благодарна.