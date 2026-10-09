Жительницу Стерлитамака, пострадавшую во время пожара, перевели из реанимации

Дальнейшее лечение она продолжит в профильном отделении. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Состояние женщины сейчас оценивается как средней степени тяжести, но врачи отмечают положительную динамику. По словам министра, лечение предстоит длительное.

Как мы сообщали ранее, на прошлой неделе из медучреждений выписали четверых пострадавших. Они проходили лечение в больнице № 1 Стерлитамака, РДКБ и РКБ имени Г. Г. Куватова в Уфе.

Напомним, пожар произошёл 22 сентября в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» на улице Коммунистической, 70. Трагедия унесла жизни четырёх человек.

Источник и фото: ИА "Башинформ".