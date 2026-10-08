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Местные новости
8 Октября , 10:41

В Стерлитамаке задержали двух пьяных мотоциклистов

Сегодня в 03:30 на улице Дружбы водитель мотоцикла KAYO K1 попытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, проигнорировав требование об остановке.

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В Стерлитамаке задержали двух пьяных мотоциклистовВ Стерлитамаке задержали двух пьяных мотоциклистов
В Стерлитамаке задержали двух пьяных мотоциклистов

За рулём находился 19-летний местный житель. Освидетельствование показало 0,369 мг/л — алкогольное опьянение. На него составили административный материал.

Днём ранее на улице Коммунистической остановили питбайк без государственного регистрационного знака. За рулём был 47-летний местный житель. Результат освидетельствования — 1,094 мг/л, алкогольное опьянение. В отношении него также составили административный  материал.

Оба транспортных средства помещены на специализированную стоянку.

Сотрудники отдела Госавтоинспекции Стерлитамака в рамках профилактики ДТП с участием мототранспорта с 15 апреля по 8 октября составили 287 административных материалов. Из них 20 — за управление в состоянии опьянения. На спецстоянку помещено 103 единицы автотранспорта.

Источник: Госавтоинспекция Стерлитамака.

Фото: скриншоты видео Госавтоинспекции Стерлитамака.

В Стерлитамаке задержали двух пьяных мотоциклистов
В Стерлитамаке задержали двух пьяных мотоциклистов
В Стерлитамаке задержали двух пьяных мотоциклистов
Автор:Ирина Петрова
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