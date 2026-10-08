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8 Октября , 05:58

В Башкирии будут судить женщину, несовершеннолетний сын которой устроил ДТП

В Башкортостане перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в том, что она  доверила автомобиль несовершеннолетнему сыну, ставшему виновником смертельной аварии.

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В Башкирии будут судить женщину, несовершеннолетний сын которой устроил ДТПВ Башкирии будут судить женщину, несовершеннолетний сын которой устроил ДТП
В Башкирии будут судить женщину, несовершеннолетний сын которой устроил ДТП

По версии следствия, в апреле 2026 года жительница Белебеевского района отдала ключи от «Дэу Нексии» 16-летнему сыну, у которого не было водительских прав.

Ночью подросток сел за руль пьяным. В машине находились ещё четверо пассажиров: 27-летний мужчина, 29-летняя, 28-летняя и 25-летняя женщины. На дороге юный водитель потерял контроль над управлением — автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Все четыре пассажира погибли на месте от полученных травм. Сам подросток выжил, но получил вред здоровью средней тяжести.

Свою вину женщина не признала. Её уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. В отношении самого подростка уже возбуждено и рассматривается в суде отдельное дело.

Фото: пресс-служба ГАИ по РБ | Мах.

Источник: ИА "Башинформ".

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