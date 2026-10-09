«Ночь диспансеризации» в Стерлитамаке

Время работы — с 20 до 24 часов. Приходите после работы, не отрываясь от дел, и пройдите обследование организма.

За вечер вы сможете:

получить консультацию терапевта;

сдать клинический анализ крови;

пройти флюорографию и ЭКГ;

сделать маммографию (для женщин);

посетить смотровой кабинет со сбором мазка на цитологию.

Обследование направлено на раннее выявление сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета, онкологических заболеваний и других факторов риска.

Важно: для получения достоверных результатов анализов рекомендуется 3–4-часовое голодание перед визитом.

График проведения:



14 октября — Корпус № 1 (ул. Коммунистическая, 91)

28 октября — Корпус № 6 (ул. Ленина, 30Г)

11 ноября — Корпус № 5 (ул. Артема, 121)

25 ноября — Корпус № 4 (ул. Железнодорожная, 32)

Акция проходит в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

По информации ГКБ № 1