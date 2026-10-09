«Ночь диспансеризации» в Стерлитамаке

Время работы — с 20 до 24 часов. Приходите после работы, не отрываясь от дел, и пройдите обследование организма.
За вечер вы сможете:
получить консультацию терапевта;
сдать клинический анализ крови;
пройти флюорографию и ЭКГ;
сделать маммографию (для женщин);
посетить смотровой кабинет со сбором мазка на цитологию.
Обследование направлено на раннее выявление сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета, онкологических заболеваний и других факторов риска.
Важно: для получения достоверных результатов анализов рекомендуется 3–4-часовое голодание перед визитом.
График проведения:
14 октября — Корпус № 1 (ул. Коммунистическая, 91)
28 октября — Корпус № 6 (ул. Ленина, 30Г)
11 ноября — Корпус № 5 (ул. Артема, 121)
25 ноября — Корпус № 4 (ул. Железнодорожная, 32)
Акция проходит в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
По информации ГКБ № 1