Проходит четвёртый этап всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»

Цель этапа — формирование устойчивого интереса к финансовой грамотности среди экономически активного населения России, мотивация к систематическому повышению компетенций и оптимизации финансового поведения.

Целевая аудитория охватывает школьников, студентов, взрослое экономически активное население, пенсионеров и предпенсионеров.

Предлагаемые мероприятия в рамках региональной эстафеты включают образовательные форматы: лекционные циклы в библиотеках, профильные смены в городских и загородных лагерях, открытые уроки с участием руководителей исполнительной и законодательной власти. Акцент также сделан на интерактивные и культурные инициативы — финансовые фестивали (сельские, семейные, городские), семинары для семей военнослужащих-участников СВО, финансовые КВН, спектакли и масштабные тематические проекты. Кроме того, предусмотрены иные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности.

Основная цифровая платформа — портал моифинансы.рф, где будут публиковаться материалы, анонсы и результаты инициатив.

Рерайт сохраняет ключевые элементы исходного текста, но структурирует информацию в связные абзацы, исключая списки. Акцент сделан на логическом соединении идей и целевой направленности мероприятий.

Все материалы для IV этапа Эстафеты по ссылке.