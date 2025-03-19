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Экономика
19 Марта , 12:00

Проходит четвёртый этап всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»

Четвёртый этап всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» «Сберегай и приумножай» проходит с 6 марта по 23 мая.

Проходит четвёртый этап всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»
Проходит четвёртый этап всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы»

Цель этапа — формирование устойчивого интереса к финансовой грамотности среди экономически активного населения России, мотивация к систематическому повышению компетенций и оптимизации финансового поведения.

Целевая аудитория охватывает школьников, студентов, взрослое экономически активное население, пенсионеров и предпенсионеров.

Предлагаемые мероприятия в рамках региональной эстафеты включают образовательные форматы: лекционные циклы в библиотеках, профильные смены в городских и загородных лагерях, открытые уроки с участием руководителей исполнительной и законодательной власти. Акцент также сделан на интерактивные и культурные инициативы — финансовые фестивали (сельские, семейные, городские), семинары для семей военнослужащих-участников СВО, финансовые КВН, спектакли и масштабные тематические проекты. Кроме того, предусмотрены иные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности.

Основная цифровая платформа — портал моифинансы.рф, где будут публиковаться материалы, анонсы и результаты инициатив.

Рерайт сохраняет ключевые элементы исходного текста, но структурирует информацию в связные абзацы, исключая списки. Акцент сделан на логическом соединении идей и целевой направленности мероприятий.

Все материалы для IV этапа Эстафеты по ссылке.

Автор:Юлия Кононова
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