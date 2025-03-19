Жителям Башкирии рассказали о личной инфляции

Разрыв между субъективным восприятием роста цен и официальной статистикой возникает из-за различий в структуре потребительских корзин. Росстат рассчитывает инфляцию на основе усреднённого набора из 560+ товаров и услуг, включая редкие покупки (например, туристические поездки или автомобили). Однако индивидуальные расходы часто сосредоточены на базовых продуктах, цены на которые растут динамичнее.

Индивидуальная потребительская корзина формируется уникально для каждого человека. Например, семья, ежедневно потребляющая молоко, остро чувствует его подорожание, тогда как для других это незначимый фактор. Люди чаще замечают рост цен на товары первой необходимости (хлеб, бензин) и игнорируют снижение стоимости менее важных позиций (электроника). Сезонные продукты (оливье, шашлычные наборы) также искажают оценки. Малообеспеченные граждане, чьи расходы сосредоточены на базовых продуктах, острее ощущают инфляцию. Их корзина часто не позволяет переключиться на альтернативные товары.

Личная инфляция зависит от личной потребительской корзины, то есть тех товаров и услуг, которыми пользуетесь именно вы. И личная корзина может сильно отличаться от набора, утвержденного Росстатом. Соответственно ваша личная инфляция будет отличаться от официальной. Если она выше, то и ваш доход, и сбережения будут обесцениваться быстрее.

Данные о личной инфляции помогают корректировать бюджет, перераспределяя расходы в пользу товаров с меньшей динамикой цен. Они также позволяют оценить обесценивание сбережений, например, при выборе депозитов или инвестиций. Подробные инструкции по расчётам доступны на портале Моифинансы.РФ.

Источник: resbash.ru

Фото: Жанна МИРОНОВА