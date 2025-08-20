Здесь такие же, как и я

Тот, кто вырос или живёт в семье, где алкоголь – способ уйти от многих проблем или средство от скуки, понимает, что уговорами и угрозами пьющего человека не остановить. Многие алкоголики проходят путь от безобидной, по их словам, рюмки до стадии, когда кажется, что жизнь закончена. Не каждый из них приходит к осознанию, что он серьёзно болен и ему нужна помощь. Вот несколько историй тех, кто сумел оттолкнуться от дна и вернуться к полноценной жизни.

СТАНОВИЛАСЬ ВЕСЁЛОЙ И СМЕЛОЙ

Мария (имя изменено):

«Если бы кто-нибудь несколько лет назад сказал, что мне не захочется больше пить, я бы просто рассмеялась. Сейчас мне 50, я в трезвости уже шесть лет.

Я росла в творческой семье, у нас дома часто бывали гости, спиртного было всегда много. Родители и их гости, тогда ещё молодые люди, курили прямо в комнате и рассуждали об искусстве. Меня часто брали с собой на такие же тусовки, и я без всяких капризов ждала, пока мама с папой навеселятся. Иногда папа после детского сада вместе со мной заходил в пивную, где проводил вечера со случайными знакомыми.

Постепенно отец погружался в трясину пьянства. Он стал выпивать один, и это могло продолжаться около недели. Мама вызывала такси, и мы везли отца в наркологию. Сначала его просто прокапывали, выводя из запоев. Но со временем стали говорить, что могут не откачать, и отказывали в процедурах. Велели везти папу в другое место. Часто вспоминаю растерянное лицо мамы и свой страх от того, что родной человек может однажды просто не проснуться. Я тогда даже придумала молитву и часто повторяла её по ночам, чтобы отец выжил.

Были в моём детстве счастливые дни, когда он не пил. Мы ездили отдыхать на море, радовались выходу на природу, посещали театр и кино. Родители были для меня по-настоящему близкими людьми. Не у всех моих друзей были такие отношения с родными.

Насмотревшись в детстве на пьющего отца, решила, что сама никогда не возьму спиртное в руки. И при первой же возможности перешагнула через свой запрет. В выпускном классе во время дискотеки кто-то из компании принёс вино, мы пили его прямо из бутылки. В тот вечер меня буквально принесли домой и передали растерянным родителям.

Постепенно я стала втягиваться в такую весёлую жизнь, нравилось состояние расслабленности и какой-то свободы. Даже выпив совсем немного, становилась общительной, весёлой и смелой. Знакомилась и флиртовала с молодыми людьми в клубах, не стесняясь танцевала.

Когда клубы закрывались, наша компания продолжала вечеринки у кого-нибудь дома. Конечно, было много разного спиртного. Часто пили по двое суток, потом я не могла вспомнить подробностей, людей, которые здоровались со мной.

Я стала прогуливать работу, придумывала каждый раз оправдания. Странно, что меня терпели, не увольняли.

С будущим мужем познакомилась, будучи навеселе. Мы оба были самостоятельны, состоялись в творческих профессиях и любили выпить. Наверное, только это и сближало нас, потому что все проблемы мы просто заливали водкой. Сегодня даже не могу точно сказать, какой он на самом деле человек, любила ли его или просто привыкла.

У нас родились две дочки, но жизнь свою мы не собирались хоть как-то менять. Не останавливало, что дети видели меня в бессознательном состоянии, боялись выходных. Я старалась ходить в разные магазины, чтобы меня не успевали там запоминать.

Муж потихоньку стал отдаляться, приходил домой поздно, мне было непросто одной справляться с детьми. Находила утешение в вине, когда заканчивались бытовые дела, а дочки играли в своей комнате. Я наливала вино в большую кружку, чтобы дети не замечали. Друзья беспокоились за меня, уговаривали остановиться. Я клялась, что брошу, но могла продержаться всего несколько дней.

Так могло продолжаться долго и неизвестно чем закончиться, если бы не один случай. После очередной вечеринки, когда муж был в отъезде, я проснулась в чужой квартире с незнакомым мужчиной. Сначала испытала ужас, потом выяснилось, что просто отключилась. Чувствовала отвращение к себе и поняла, что если ничего не изменю, то просто потеряю всё.

Про группы анонимных алкоголиков я слышала и раньше, но не считала себя больной. На собрание шла со страхом и сомнением, боялась встретить знакомых. В голове билась мысль: «Что я здесь делаю?» Еле удержалась, чтобы не сбежать. Но когда люди начали рассказывать свои истории, поняла, что моё место среди них.

Не могу сказать, что сейчас мне не больно и не страшно. Но больше не хочу уходить от проблем, заглушая их вином. Научилась признаваться в своей слабости, принимать помощь других. Несмотря на то, что сейчас я в трезвости несколько лет, знаю, что без сообщества мне не справиться. Эти люди стали мне близкими, и когда приходят новички, мы встречаем их с радостью.

Очень жалею, что мои дочки видели меня в таком состоянии, в каком когда-то и я видела своего папу».

ПОНЯЛА, ЧТО Я АЛКОГОЛИК

Ольга (имя изменено):

«Это произошло как в кино. Возвращаясь домой с работы, я зашла в продуктовый магазин. Протянула продавщице деньги и хотела сказать: «Маленький коньяк». Но она молча взяла деньги и протянула мне бутылку. Будто я алкоголичка, которая регулярно приходит похмелиться. Я была в шоке... И выпила коньяк прямо за углом магазина.

Вторую бутылку купила у остановки, в магазине, куда раньше не заходила. Вторым позором за вечер я бы не смогла отделаться.

Дома я начала вспоминать. У меня всегда был шанс стать алкоголичкой. Отец страдал от пивного алкоголизма, а первый муж, творческая личность, тоже начал выпивать. Я старалась держаться. Родилась старшая дочь, и через полтора года мы узнали о её серьёзном генетическом заболевании. Потом были развод, роман с чужим мужем, напряжённая работа и больной ребёнок.

Однажды утром я так плохо себя чувствовала, что не могла встать. В поисках телефона нашла под кроватью недопитую бутылку. Глотнула и почувствовала отвращение. Но через пять минут стало легче. Именно тогда решила, что больше не буду пить.

Я начала с небольших доз алкоголя по утрам. С утра позволяла себе 50 граммов коньяка. Днём выпивала вино. А вечером, если чувствовала себя плохо, снова шла за коньяком. Старалась не показывать, что пью. Но всегда боялась, что кто-то заметит запах. Из-за этого стала меньше общаться с людьми. Говорила тихо и издалека. Постоянно жевала жвачку и кивала, даже когда хотела что-то сказать.

Заметно похудела. Есть хотелось только после первой рюмки с утра. А в обед, уже будучи навеселе, съедала немного супа. На ужин пила коньяк без закуски.

Однажды на дне рождения коллеги один из сотрудников, сильно пьяный, прочитал четверостишие, посвящённое мне. Меня бросило в жар от осознания, что все знают о моей проблеме. Сделала тогда вид, что это относится не ко мне.

Я стала выпивать больше и чаще, моё лицо начало меняться: появились отёки, ярко выраженные мешки под глазами, дополнительные складки на щеках и опущенные уголки губ, которые усугубили носогубные морщины. Из-за помутнения сознания я не замечала, насколько плохо выгляжу. Даже если старалась молчать, коллеги всё равно замечали, что я «опять выпила». Однажды одна из них написала об этом другой в мессенджере, и, проходя мимо, я случайно увидела сообщение.

Этот случай заставил меня задуматься о своих проблемах и обратиться за помощью. Я позвонила своей близкой подруге, и она посоветовала мне пойти к наркологу. Это стало для меня неожиданностью, так как я всегда думала, что такая помощь нужна только в крайних случаях. Но подруга настояла, а специалист оказался дружелюбным человеком.

Я знала, что значит кодировать, но врач сказал, что перед процедурой нужно не пить алкоголь 3-10 дней. Это казалось невозможным.

Нарколог говорил, что многие его пациенты часто обращаются к нему как к «палочке-выручалочке». Я подумала, что можно продолжать пить, если есть возможность «очиститься», и начала играть в игру «вызови нарколога». К счастью, хорошо зарабатывала и могла себе это позволить. Мы с врачом стали друзьями – он приезжал ко мне почти каждую неделю.

Примерно тогда я потеряла работу и, будучи пьяной, призналась в своей зависимости родственникам, чтобы они меня пожалели. После этого я старалась пить так, чтобы никто не замечал. Это добавляло стресса.

К счастью, я быстро нашла новую работу. Она была спокойнее, но редкие запои у меня всё же случались. Они сопровождались постоянным напряжением и ложью коллегам. Каждый день по дороге домой я задавалась вопросом: купить вино или нет?

В то время случилось страшное: умерла подруга, её полуторагодовалая дочь осталась сиротой. У неё не было близких родственников, и я взяла на себя ответственность за ребёнка.

Сначала мне нужно было оформить документы для опеки. Постепенно я стала реже употреблять алкоголь – примерно раз в полтора-два месяца. Трудно сказать, кто кого спас: она меня или я её.

Однажды мне удалось продержаться без алкоголя три месяца. В этот светлый период я встретила мужчину своей мечты. Но как только возникали причины (а их было много), я снова прибегала к помощи коньяка. Удивительно, но я вышла замуж. До сих пор не могу понять, как это произошло. Видимо, чувство юмора и изобретательность сыграли свою роль: живя с ним несколько лет, я умудрялась скрывать, что пью. Если утром чувствовала себя плохо, говорила, что проблемы с давлением, а если рано ложилась спать, то списывала на усталость.

Ситуация выходила из-под контроля. Я решила бросить пить и всё рассказала мужу. Пообещала, что справлюсь, но не смогла. Дошло до того, что он сам вызвал мне нарколога. Казалось, дальше некуда.

Я пошла в наркологическую клинику к психиатру. С первых слов поняла: проблема реальна. Без сомнений согласилась, что страдаю алкоголизмом. Выяснилось, что пью почти десять лет. Удивительно, как удалось избежать серьёзных последствий.

Врач назначил препараты, подавляющие тягу к алкоголю. Через две недели начала осознавать, в каком состоянии была все эти годы.

Психолог, работавшая с врачом, оказалась чутким человеком. Уговорила меня присоединиться к группе анонимных алкоголиков. Раньше я думала, что это только в фильмах про героинь-домохозяек.

«Я Ольга, мне 39 лет, и у меня проблемы с алкоголем…» – произнести эти слова вслух, найти в себе силы пойти на встречу АА, было непросто. Я решилась на это только через восемь месяцев после начала лечения.

Таблетки – это, конечно, хорошо, но любому, кто пытается справиться с алкогольной зависимостью, нужен «костыль», чтобы не сорваться. Для кого-то это йога, кто-то начинает путешествовать, а кто-то ведёт видеоблог. Но самое надёжное – это группы поддержки. В них необходимо участвовать.

Состав участников в таких группах очень разнообразен: от очень обеспеченных до людей, которые ещё вчера жили на улице. Места для встреч тоже бывают разные. Наша группа собиралась в актовом зале завода, а летом, отправляясь на отдых, я посещала встречи при храме в курортном городе. Сначала идти туда приходится через силу, но уже на третий-пятый раз появляется желание вернуться: чувствуешь, что накопилось много эмоций, что хочется выпить или снятся сны, в которых прячешь бутылку… Выскажешься – и становится легче.

Открывать душу перед другими необязательно. Можно даже назваться чужим именем. Слушая других, понимаешь, что есть люди, которые прошли через гораздо более тяжёлые испытания и продолжают держаться.

Многие боятся идти в группы из-за страха встретить соседа или коллегу. Но они там по той же причине, что и вы! И все на одной стороне. Я встретила там репетитора своей дочери, и мы посмеялись.

Сегодня стараюсь простить себя и оставить тяжёлые воспоминания в прошлом. Нельзя постоянно винить себя. Кажется, я справилась и не хочу возвращаться. Надеюсь, что моя история поможет не только другим, но и мне пережить корпоративы и семейные праздники в трезвом уме и с ясной памятью».