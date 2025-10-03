Спасаться или спасать?

Что чувствует человек, наблюдая, как его близкий разрушает себя алкоголем? Когда все усилия спасти его – уговоры, упрёки, угрозы – оказываются тщетными? Когда скандалы становятся частью повседневной жизни и остаётся только один выход – позволить ему справляться с проблемой самостоятельно?

Чаще всего от пьянства близких страдают женщины и дети. Кажется, что решение есть – уйти от человека, который злоупотребляет алкоголем, и обрести спокойствие. Но многих останавливает страх остаться одной, отсутствие собственного жилья, жалость к зависимому.

У каждой женщины, живущей с алкоголиком, своя история, но во многом их проблемы схожи – они испытывают эмоциональное и физическое напряжение, чувство вины и беспомощность, пытаются скрыть проблему от окружающих.

Мы предлагаем вам несколько историй, рассказанных женщинами, пришедшими в группы «Ал-Анон», сумевшими разобраться в себе, своих отношениях и начать жить по-другому. По понятным причинам все имена изменены.

«МОИ 12 ШАГОВ»

Меня зовут Аня, я ВДА (группа «Взрослые дети алкоголиков»), дочь алкоголика и созависимая. Расскажу о том, как пришла в программу, как меня вынудили обстоятельства. Это произошло в прошлом году, когда я порвала отношения с зависимым человеком. Просто выставила его за дверь, кричала, что он алкоголик. Так как я около 12 лет увлекаюсь психологией и постоянно читаю специальную литературу, это дало мне возможность понять, что со мной что-то не так. Как только из меня вылетели слова о его зависимости, в моей голове сразу всплыли ситуации, когда я ругалась по любому поводу с первым мужем и как мои родители кричали друг на друга, не стесняясь в выражениях. Я, тогда ещё маленькая девочка, была свидетелем этих сцен. Сейчас понимаю, что все проблемы идут из детства, что все мои неудавшиеся отношения из-за зависимости. Но однажды наткнулась в интернете на тест «Насколько вы созависимы». Я его прошла, и по всем 10 пунктам вышло, что у меня есть созависимость. Это меня насторожило, вызвало сомнения, но потом я стала изучать эту тему и узнала, что есть созависимые, которые живут с зависимыми. У них возникают эмоциональные и психические проблемы, постоянное напряжение, стресс, которые приводят к разрушению личности.

Я узнала о сообществе «Ал-Анон» и пришла в группу. Посещала примерно раз в месяц, но не идентифицировала себя с созависимыми, потому что считала, что нашла в себе силы выставить зависимого за дверь. Вроде бы всё, что я здесь услышала, близко, но не совсем про меня. Позже поняла, что отношусь к ВДА – «Взрослые дети алкоголиков». Потому что различные этапы того, как женщина живёт со своим зависимым мужем, проходит все стадии разочарования, безнадёжности, я проживала как ребёнок. И наверное, притянула в свою жизнь именно такого человека, с которым было комфортно находиться на таких эмоциональных качелях. Когда мы с ним сходились уже в третий раз, договорились избегать таких ситуации, но, к сожалению, не получилось.

Примерно четыре месяца я ходила в группу, участвовала в онлайн-собраниях, слушала других, делилась своим опытом. Потом поняла, что хочу пройти программу «12 шагов», чтобы понять себя, зависимого человека – почему он со мной так поступил. Я написала в сообществе, что ищу поддержку, и отозвался очень внимательный и заботливый человек. Она взяла меня под своё крыло и мягко повела по шагам.

Первым делом мы признали своё бессилие перед алкоголем, навязчивым желанием контролировать другого человека и события в жизни, что потеряли контроль над собой. После этого пришло понимание, что не всё зависит от тебя, и надо иногда отпускать ситуацию и идти дальше, не обвиняя и уничтожая себя.

«НАШЛА ПОДДЕРЖКУ И ТЕПЛО»

Я вышла замуж в 19 лет, в 20 у меня родился сын. Муж пил и гулял. В течение пяти лет жаловалась на мужа и на жизнь. Когда мне исполнилось 25 лет, мы разошлись. Только после развода узнала, что он наркоман.

Я устроилась на работу, решила жить для себя и сына. В 40 лет познакомилась с мужчиной. Он тоже пил и гулял. Через два года рассталась с ним. На тот момент сын уехал, я потеряла смысл жизни, чувствовала только страх и одиночество. Всё, ради чего я жила, рухнуло. В душе пустота, жить не хотелось. Ходила как пьяная, начало пропадать зрение, попала в больницу с двухсторонней пневмонией. Близкие не понимали, что со мной. Кричали: «Эгоистка, возьми себя в руки!» Я заставила себя устроиться на работу, но у меня не было ни сил, ни желания, начались панические атаки. Сын очень переживал за меня. Он предложил мне пойти на тренинг. Я ходила и не понимала, что там делаю. Вскоре опять навалилась депрессия. Постоянно задавала себе вопрос: «Что со мной?» Однажды позвонила знакомая, рассказала про «Ал-Анон» и пригласила посетить группу.

Не было веры в то, что мне что-то уже поможет, но пошла. Всё равно терять было нечего, надо хоть попробовать. Так я начала свой путь по программе «12 шагов». В «АлАноне» я нашла поддержку и тепло – то, чего мне так не хватало.

«БЛАГОДАРНА ЗА СПАСЁННУЮ ЖИЗНЬ»

Меня зовут Нина, я родственница алкоголиков. Когда я пришла в «Ал-Анон», у меня было жуткое ощущение одиночества, никчёмности. Я считала, что моя жизнь кончена.

Мои родители злоупотребляли спиртным, я на себе испытывала последствия их гулянок, унижение, страх, позор.

Замуж я вышла за больного человека, с которым перестала чувствовать себя человеком. Я жила для мужа и старалась ему помочь: спасти, вразумить, отмыть, накормить. Всё это продолжалось до следующего его ухода в болезнь. Так прошло пять лет. За это время я полностью истощила себя – весила 42 кг. Он потерял ко мне интерес и нашёл другую женщину.

Со временем перестала общаться с мамой. И всё вроде бы неплохо: живу с сыном, алкоголиков рядом нет, а я несчастна до такой степени, что не хочется жить. Случай привёл меня в «Ал-Анон» – благодаря книге, которую я купила. Поняла, что моя жизнь сложилась неправильно из-за болезни. Меня мучил вопрос: «За что мне всё это?» Оказалось, что надо было подумать, для чего это мне послано.

Уже на первом собрании поняла, что не виновата, что ничего не могу контролировать и ничего не могу изменить, и меня это вдохновило. Я начала меняться: расти, развиваться, улыбаться. Поняла, что жизнь прекрасна и она одна, у меня есть чудесные дети. Я благодарна сообществу «Ал-Анон» за мою спасённую жизнь.

«МУЖ ПЬЁТ. КАК ЕГО СПАСТИ?»

Именно об этом я думала, когда пришла в «Ал-Анон». Была готова на всё, перепробовала кучу методов и идей. Только одна мысль не приходила в голову: «А что делать мне самой? Как же я?»

Мысль не просто не возникала – я искренне возмущалась, если кто-то намекал мне об этом. Ну, правда, как можно пойти на прогулку с подругой, если знаю, что мужу это может не понравится и он снова уйдёт в запой? Лучше побуду с ним, хотя подругу полгода не видела, соскучилась. Пообщаемся по телефону, и достаточно. Зато в доме мир, хоть и на тоненькой ниточке.

Когда пришла в «Ал-Анон», наблюдала в первую очередь за теми, кто оказался в такой же ситуации, как и я. Они жили по-другому. Не ставили интересы мужа или жены выше своих. Не боялись запоев. Не позволяли алкоголику себя шантажировать. Более того, так вели себя и те, у кого пьют дети.

Разве так можно? До меня это доходило очень медленно. И только благодаря сообществу «Ал-Анон».

У меня не всегда получается жить так, как хочу . Но я уже вижу, что от такой позиции моя семья становится лучше, отношения с мужем теплее. Поэтому стараюсь – хожу на собрания группы, прохожу шаги. Применяю в жизни то, чему меня учит сообщество.

Если вы находитесь в той же ситуации, что и я полгода назад, обязательно приходите к нам, даже если не верите.

«АЛ-АНОН» ПОМОГ В РАБОТЕ

Я пришла в «Ал-Анон» из-за проблем с близким человеком, страдающим алкоголизмом, но со временем поняла, что программа помогает мне не только дома, но и на работе. Раньше рабочие отношения давались мне тяжело: я часто брала на себя слишком много ответственности, боялась ошибиться, не умела говорить «нет» и переживала из-за мнения коллег и начальства.

В сообществе «Ал-Анон» я научилась отделять свои эмоции от чужих, уважать личные границы – свои и других людей. Я стала спокойнее относиться к критике и не пыталась контролировать всё и всех. Теперь, если у меня что-то не получается, я не виню себя и не впадаю в панику, а ищу решение и прошу о поддержке, если она нужна.

Собрания и шаги «Ал-Анона» научили меня открыто говорить о своих чувствах, уважать себя, распределять силы и не пытаться быть идеальной. Это дало мне больше уверенности. Я научилась сохранять внутреннее спокойствие даже в сложных конфликтных ситуациях на работе, не принимая всё близко к сердцу.

Благодаря опыту, полученному в сообществе «Ал-Анон», я становлюсь эффективнее, увереннее и счастливее не только в личной жизни, но и в профессиональной сфере.

Так, медленно, шаг за шагом, я выполняла все пункты программы, постепенно постигая саму себя и меняясь. Не скажу, что всё давалось легко, но я держалась, к тому же и сейчас работаю над собой. Из многих негативных ситуаций, которые были в моей жизни, я извлекала уроки. Конечно, мне помогали знания из психологии, но они скорее были теоретическими, полученными извне, а не пережитыми. Собственный опыт помог мне лучше понять себя. Я очень рада, что попала в это сообщество, прохожу шаги и уверена, что мой ребёнок будет ограждён от алкогольного мышления.