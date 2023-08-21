Небо в цветах радуги

Красочное мероприятие было организовано отделом по молодёжной политике администрации города.

Парящий в небе воздушный змей способен вызывать восторг у детей, а взрослым навеять приятные воспоминания из детства. Кто же придумал это удивительное развлечение? В Китае популярна легенда о том, как очень давно у крестьянина, работавшего в поле, сдуло ветром с головы шляпу. Но он успел схватить её за тесёмку, и увидел, что шляпа продолжает парить в воздухе. Так зародился первый «прототип» воздушного змея.

С тех пор, а именно, со второго века нашей эры китайцы каждый год в сентябре устраивают подобные шоу. Называется он у них «Праздник Дракона». В этот день тысячи воздушных змеев самого разного устройства, самых ярких расцветок и самых разных размеров вздымаются в небо.

Наш фестиваль не ограничился одним запуском змей. Вернее, запуск должен был стать кульминацией праздника. Сама же программа оказалась куда более насыщенной. Здесь были музыка от популярных диджеев города, мастер классы по раскрашиванию воздушных змеев от Центрального филиала Республиканского молодёжного психологического центра, яркие фотозоны, мастер-класс по акварельной живописи от творческой студии «Art love», тематический аквагрим для всех желающих, пенная вечеринка. Аниматоры парка им.Гагарина подготовили развлекательную программу. Дети оживлённо участвовали в танцевальных состязаниях праздничной программы, подготовленной студией танца «Crystal dance» и Ростелеком.

Участников и гостей фестиваля приветствовала начальник отдела по молодёжной политике администрации города Альбина Бикметова. «На следующий год он будет ещё масштабней и ярче!» – пообещала она всем участникам праздника. Такого же мнения был и генеральный директор ООО «Живая земля» Геннадий Кошелев, который в своём приветствии заверил, что фестиваль станет ежегодной доброй традицией нашего города.

Какой же праздник без подарков и призов! Их для участников подготовили спонсоры мероприятия: Комитет РБ по делам ЮНЕСКО, ООО «Живая земля», магазин «Велотехника», клуб «Фрешмэн», компания Ростелеком. Подарки ждали победителей конкурса рисунков, участников танцевального шоу студии танца «Crystal dance». Участники, в основном, пришли со своими змеями. Но и те, кто оказался здесь случайно, мог приобрести их тут же. Главный приз – велосипед за участие в запуске змея, был разыгран в лотерею для зарегистрировавшихся участников. Счастливым обладателем суперприза стал четырнадцатилетний Даниил Зеленов. Как оказалось в семье Зеленовых запуском змей увлекаются всерьёз и давно. Да и змей у них был не чета остальным. Как рассказал глава семьи, Сергей Зеленов, это специальный трюковой, управляемый змей. Практически спортивный экземпляр.

Он же в эксклюзивном интервью поделился своими пожеланиями к организации мероприятия. «Для подобных фестивалей нужно открытое поле, где есть простор для потока ветра и воздушных масс, – сказал он. – Здесь немного мешает высокий берег и лесопосадка. Поэтому, несмотря на то, что синоптики обещали ветер в 6 метров в секунду, больше двух метров там не было. Не удалось в полной реализовать возможности змеев».

Думается, организаторы учтут на будущее эти пожелания. И следующий фестиваль получится ещё более ярким. Главное же в этом мероприятии было, что он стал настоящим праздником для ребятни, который наверняка им запомнится, как один из самых ярких событий уходящих летних каникул.

Фото автора и Сергея Зенова.