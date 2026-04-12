Ляйсан Каримова: «Я вернулась домой»

«ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ В АКТРИСЫ»

«Я сомневалась в себе, – призналась Ляйсан Габдельбариевна в беседе, – смогу ли стать актрисой. Поэтому после школы пошла учиться в ПТУ на продавца. И даже успела поработать в торговле, но очень скоро поняла, что это не моё. Когда услышала, что в русском театре создаётся башкирская труппа, набралась смелости и пришла к режиссёру Гульдар Музаффаровне: «Возьмите меня в актрисы…» Она рассмеялась: «Думаешь, это так просто? Для этого надо учиться!» Тем не менее она приняла меня на работу помощником режиссёра. И даже включила в эпизодическую роль в самой первой постановке «Наследники». Так я начала познавать азы театрального искусства…»

Через год Ляйсан поехала поступать на театральный факультет Уфимского института искусств. Здесь талантливую студентку заприметил Вазих Сайфуллин, художественный руководитель Салаватского башкирского театра, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР и Российской Федерации, и пригласил в труппу. Так она уже после второго курса стала профессиональной актрисой. Причём дебютировала не просто в главной, но и в своём роде уникальной роли Алии в драматической новелле Ф.Булякова «Таштугай». Уникальность была в том, что ей пришлось играть немую девочку. Согласитесь, главная роль без слов, да ещё и в трагедии – не подарок даже для именитого актёра. А тут студентка, вчерашняя второкурсница... Именно за создание этого образа студентка института искусств в 1994 году была удостоена театральной премии «Лучший актёр года».

«Я была неопытной, – вспоминает она. – Но Вазих Кашапович чётко ставил задачи. А это очень важно. Ведь играть пришлось без слов, одними жестами, глазами, движениями. Из всех режиссёров, с которыми довелось работать, судьбоносными для меня стали В.К.Сайфуллин и Г.М.Ильясова. Если Гульдар Музаффаровна определила мою актёрскую судьбу, то Вазих Кашапович выковал из меня профессиональную актрису».

Несмотря на успех и любовь зрителей, приму всегда тянуло в наш город. Туда, где она сделала первые шаги на сцене. «Стерлитамак стал для меня родным, – продолжает Ляйсан Габдельбариевна. – Я стояла у истоков этого коллектива. Помню, как мы с нуля собирали реквизит. Как к нам на встречу приехал мэр города Спартак Галеевич Ахметов, как оказывал всяческую поддержку. Отсюда меня направили учиться… Но родители мужа – они жили в Салавате – отговаривали меня от переезда. И когда они переехали в другой город, я отправилась в Стерлитамак. К тому времени у меня уже было звание заслуженной артистки республики. Я зашла к директору Т.Искандарову и сказала: «Я пришла к вам. Хочу устроиться на работу». Он ответил: «Ты не пришла – ты вернулась домой».

«Я УЕЗЖАЮ НА ФРОНТ»

«Мой супруг – мой преданный фанат, – продолжает Ляйсан Габдельбариевна. – Не пропускает ни один спектакль и всегда приходит с огромными букетами. Любит не просто меня – любит меня в искусстве».

Крепкую семью Каримовых, которая состоит из пяти человек: мамы, папы, дочери и двух сыновей, с полным основанием можно назвать образцом для подражания. Старшая, Лилиана, уже становилась героиней наших публикаций. После окончания Института театрального искусства им. И.Д.Кобзона успела сняться в нескольких эпизодических киноролях, наиболее известная из которых в сериале «Бедные смеются, богатые плачут». Младший сын пока учится в шаймуратовском классе одной из школ города. А вот о среднем стоит рассказать подробнее.

«Он мечтал стать военным, – говорит мама. – Как и отец, занимался дзюдо, готовил себя к суровой офицерской службе. После окончания кадетского корпуса им. М.Гареева в Уфе поступил в военное училище. Но мы были против и забрали его оттуда. Но отговорить от военной профессии так и не смогли.

9 мая прошлого года я возвращалась с парада Победы, когда он позвонил: «Ты где, мама?» «На улице, – говорю. – Иду на остановку». «Если есть куда присесть, пожалуйста, присядь». Меня сразу обуяла тревога. И тут он говорит: «Я уезжаю на фронт». Так мы узнали, что он добровольцем отправился на СВО. Даже не стала садиться в автобус. Проревела всю дорогу до самого дома».

Он был под Волчанском, когда связь с ним оборвалась. Родители уже собирались отправиться по госпиталям и моргам, когда вдруг пришло сообщение: ваш сын в госпитале, тяжело ранен. Несколько дней без воды и пищи, без каски и бронежилета (их он снял, чтобы быстрее под вражеским огнём добежать до наблюдательного пункта), раненый, он передавал координаты позиций врага. По нему вели ураганный огонь из всех средств, но точное его местоположение враг не знал. Наши по рации обещали сбросить воду и паёк, но когда, увидев дрон, Роберт вышел из укрытия, то оказалось, что это был вражеский разведывательный коптер. Успел запрыгнуть в высохший колодец и прикрыться куском шифера. Вражеские автоматчики прошли мимо в метре от него.

Потом он едва передвигался, не зная, где наши, а где враг. Однажды в нескольких метрах увидел молодого бойца с «жовто-блакитной» нашивкой. Они встретились глазами и разошлись. Каждую секунду он ожидал выстрела в спину. Но обошлось. Сейчас кавалер ордена Мужества Роберт Каримов проходит лечение в одном из госпиталей Москвы.

За тридцать два года сценической биографии у Ляйсан Каримовой накопилось много ролей. И все они ей дороги, будь то эпизодические или главные, из мировой или русской драматургии. Надеемся, что в семье Каримовых будет ещё немало поводов собраться всем вместе. Один уже есть: в этом году заслуженной артистке Республики Башкортостан Ляйсан Каримовой присвоено звание народной артистки республики.





Фаяз Юмагузин