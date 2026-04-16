«Главное – любовь»

«ЧТОБ НЕ ПИЛ, НЕ КУРИЛ…»

В скромный по нынешним меркам одноэтажный коттедж в Первомайском посёлке я приехала без предварительного звонка, хотя устная договорённость с хозяевами о том, что к ним на днях прибудет журналист, у председателя городского совета ветеранов была.

На пороге меня встретила хозяйка – приветливая, голубоглазая, с аккуратной причёской, элегантным шейным шарфиком и чуть подкрашенными губами. Мы как-то сразу нашли общий язык, хотя до этой встречи знакомы не были.

– Вы подождите в гостиной, я сейчас Васю разбужу. В ожидании хозяина я осмотрела комнату – просторную, светлую, с бежевыми обоями, пейзажами на стенах, портретами и книгами на полках, большой вазой в углу.

Потом на коляске выехал Василий Никитич – седой, с благородным лицом, напомнивший мне советского актёра, театрального режиссёра и педагога Бориса Бибикова, исполнившего роль профессора музыки в замечательном фильме «Приходите завтра». Поздоровался, поинтересовался, чем вызван мой визит. Нескольких минут общения мне хватило, чтобы понять, что Василий Никитич ничего не видит и почти не слышит. Но ясность ума и трезвый взгляд на вещи моего собеседника сомнений не вызывали: в свои 95 лет Василий Никитич продолжает живо интересоваться всем, что происходит в городе, стране и мире, на всё имеет свою обоснованную точку зрения и, что самое главное, не утратил чувства юмора.

– Как это – прожить вместе 70 лет? – задала я свой главный вопрос.

– Нужно жить правильно, – ответил Шик.

– Правильно – это как?

– Есть идеальная песенная формула поведения жениха: «Чтоб не пил, не курил, только правду говорил, всю зарплату отдавал, тёщу мамой называл». Вот и стараемся максимально приблизиться к этой характеристике. Поэтому и живём вместе столько лет, – шутит Шик.

– Нет, Вася, – мягко возражает мужу Зоя Дмитриевна. – Самое главное – это любовь.

– Ну, это само собой, – соглашается Василий Никитич. – Нужно друг друга понимать, уважать, радоваться успехам друг друга. Словом, не тянуть одеяло на себя.

ПРО ОБЩИЕ ПОБЕДЫ

– Мы с Зоей десять лет повышали своё образование, – говорит Василий Никитич. – Когда поженились, у неё за плечами была только школа. Уже будучи замужем, она поступила в техникум, отлично его окончила, от плановика небольшого цеха доросла до главного специалиста планового отдела завода. Я, молодой специалист, выпускник техникума, после женитьбы поступил в Казанский институт имени Сергея Мироновича Кирова. После смог пройти путь от начальника производства до заместителя главного инженера, а затем стал директором завода «Авангард», проработав в этой должности 16 лет. За эти годы четыре раза награждался орденами.

Поступил в аспирантуру в Уфе, защитил диссертацию по таллиевому ангидриду, за который получил свой первый орден.

В то время Василию Никитичу пришлось решать две колоссальные проблемы вверенного ему завода. Первая – жилищная: работники предприятия жили в бараках, построенных в 1941–43 годах.

– Я сам пять лет жил в бараке, – признаётся Василий Никитич. – Там печное отопление, нет воды, канализации, бытовые условия тяжёлые. С помощью министерства и ЦК партии нам удалось избавиться от бараков. Сотни семей наших работников были переселены в благоустроенные квартиры – хрущёвки. Для людей в те годы это было благом.

Второй проблемой было производство нитроглицерина, которое ранее велось в присутствии работников на опасных участках производства. Руководство завода много сделало для того, чтобы производство было вынесено в отдельное здание, а работники выведены на пульт управления.

– Я принял завод убыточным, а спустя полтора десятка лет сдал его рентабельным. Каждый год работники получали тринадцатую зарплату, оборотных средств хватало и на строительство, и на развитие производства, и на спорт.

У нас была прекрасная команда хоккеистов, мы построили спортзал для занятий теннисом и тяжёлой атлетикой. На заводе появились первые мастера спорта по тяжёлой атлетике, была сформирована отличная лыжная команда. У нас с женой всегда было совместное понимание важности задач, которые мне как руководителю предприятия надо было решать. Все домашние дела Зоя взяла на себя, ведь работа директора – без праздников и выходных. Мы всегда верили друг другу и старались не подводить один другого. Потому если и были в моей работе победы, то они у нас с Зоей общие.

ДВА СЧАСТЛИВЫХ БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС

– А где и как вы познакомились?

– Я сюда приехал по распределению в 1950 году девятнадцатилетним парнем из украинского города Шостки, – вспоминает Василий Никитич. – После стажировки был назначен мастером смены на производство нитроглицерина. Как-то раз после окончания ночной смены пошёл в кино на дневной сеанс. Рядом села девушка в берете. Она мне сразу понравилась. После сеанса спросил, как её зовут. Она ответила: «Зоя». Стали дружить. Через два года поженились. 16 апреля, в день рождения Зоиной мамы и сестры, мы сыграли свадьбу. На ней был тогдашний директор завода.

Зоя тогда заявила Василию, что жить в барак не пойдёт. И мастер смены пошёл к директору, после чего молодым предложили выбрать квартиру в новом доме. Из скромности они выбрали самую маленькую. В квартиру Василий внёс первый домашний скарб – одну кастрюлю, одну ложку, одну вилку. Примерно с таким же набором переступила порог их общего жилья и Зоя.

– Вася был парень деловой, – вспоминает Зоя Дмитриевна. – К свадьбе он сумел подкопить денег и купил для нас тахту, китайский ковёр и красивое жёлтое одеяло. Поскольку посуды у нас никакой не было, после следующей зарплаты Вася поехал в Кармаскалы, привёз оттуда столовый и чайный сервизы.

– Любовь у вас была?

– А как без любви вместе жить? – Василий Никитич приглаживает ладонью седые волосы. – Я её любил за хороший характер, за то, что она отличная хозяйка, в доме и вокруг него всегда порядок. Зоя меня всегда вкусно кормила, особенно мне нравились её голубцы, пироги, блинчики. А цветов Зоя выращивала у нас в саду до тридцати видов. Это сейчас из-за возраста от цветоводства пришлось практически отказаться.

У нас с Зоей дочка Ирина, по профессии она инженер, сейчас на пенсии. Это наша главная помощница, благодаря её заботам мы и живём. Это самый дорогой нам человек.

Внучка Марина программист, больше двадцати лет живёт в Москве, растит нашу правнучку Викторию. Девочка очень умная, хорошо учится. Приезжают летом в отпуск на собственной машине, живут здесь месяц.

– Василий Никитич всегда был очень нежным и заботливым отцом и дедушкой, – вступает в разговор Зоя Дмитриевна. – Когда я была в роддоме и Вася пришёл меня навестить, ему сказали, что у него родилась дочка, только на него не похожа – нос маленький. Мы эту историю с носом часто в семье с улыбкой вспоминаем.

А ко мне он всегда относился с особенным вниманием. Из каждой командировки привозил гостинцы, дарил цветы, духи. Я у судьбы вытащила счастливый билет.

– Зоя Дмитриевна, а вы помните, какого цвета был ваш знаменитый берет, когда-то пленивший Василия Никитича?

– Фиолетово-розовый был берет, говорили, что он мне очень шёл.

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

В 1983 году Василий Никитич на служебном автомобиле ехал в горком с отчётом. Машина врезалась в перегородивший дорогу автобус, Шик в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу завода СК.

– Меня в той аварии всего переломало – были повреждены рука, плечо, тазобедренный сустав, диагностировано сотрясение мозга, – рассказывает Шик. – После нескольких недель в эсковской девятиэтажке пришлось лечиться в Москве, семь лет туда ездил. Из-за состояния здоровья принял решение уйти с работы. Министр назначил повышенную пенсию, как пенсионер союзного значения я пользовался определёнными льготами. Но потом Союз рухнул, льготы отменили. Когда вышел на пенсию, администрация города под руководством Спартака Галеевича Ахметова вынесла решение о присвоении мне звания «Почётный гражданин Стерлитамака». Оказывали мне помощь, в том числе в газификации дома.

А последствия аварии со временем привели к потере зрения и ослаблению слуха. Трудно общаться с людьми, только Зоя, мой ангел-хранитель, меня понимает и поддерживает. Приходят социальные работники, помогает дочь. Жизнь продолжается.

– Мы живём хорошо, друг друга не раздражаем, – говорит Зоя Дмитриевна. – Я всё терплю, знаю, как ему бывает больно, тяжело. Мы всегда вместе, и это наше счастье. За эти семьдесят лет не было ни одной минуты, чтобы мы не разговаривали. И по большому счёту ни одного дня, чтобы мы расставались.

Зоя Дмитриевна показала мне письма и записочки Василия Никитича, которые он писал ей в больницу, где она приходила в себя после сложной операции.

Этим письменным признаниям в любви много лет, но в них столько нежности и искренности, что они и сейчас трогают всякого, кто читает эти строчки: «Роднуля, держись!», «Здравствуй, любовь моя! Извини, что никак не могу попасть к тебе по известным причинам. Мой день рождения без тебя будет скучным и невесёлым. Но, радость моя, бывает всякое. Целую тебя. Жду улучшения и твоего возвращения!», «Моя любовь к тебе никогда не иссякнет, целую тебя многомного раз!», «Моя любимая несравненная жёнушка, я люблю тебя больше жизни. Твой Васюнчик».

Марина Воронова