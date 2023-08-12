+20 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Культурная среда
12 Августа , 22:21

Мас-рестлинг на фестивале «Башҡорт аты» стал одним из самых зрелищных спортивных игр

Ринат Бадретдинов приехал из Чекмагушевского района, чтобы поучаствовать на состязаниях. 

Свою победу мускулистый парень объясняет просто:
- Готовился.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика