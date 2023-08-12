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Культурная среда
12 Августа , 22:01

На фестивале «Башҡорт аты» предлагают «любовный» кумыс

Баймакцы на конкурс «Кумысфест» приготовили семь видов кумыса, передает «Башинформ»

На фестивале «Башҡорт аты» предлагают «любовный» кумыс
На фестивале «Башҡорт аты» предлагают «любовный» кумыс

Сегодня в рамках фестиваля «Башҡорт аты» («Башкирская лошадь»), который в эти дни проходит в Баймакском районе на берегу озера Графское, лучшие кумысоделы республики состязаются в мастерстве. Рамзалия Каримова из Старого Сибая представляет КФХ «Уралбаев».

— Мы приготовили семь видов кумыса — ыҫланған (копченый), әсе (кислый), сөсө (пресный), һаумал (свежий) вишневый, ҡаҙылы (кумыс с казылыком) и мөхәббәт ҡымыҙы (любовный). Вишневый — это когда оборудование и сосуд для приготовления кумыса обрабатывают дымом от вишневых веток. Что касается кумыса ҡаҙылы — это мы положим казылык и сверху зальем кумысом, раньше так пили наши деды, — пояснила мастер журналисту «Башинформа». — Что касается любовного, то у него есть своя история. Когда мой сын женился, на подаренные на свадьбе деньги мы купили кобылиц и начали производство кумыса. Мы готовим этот вид кумыса с особой душой и любовью. Кто выпьет этот кумыс — тот найдет свою любовь!

По словам Рамзалии Каримовой, всего в производстве у Уралбаевых 50 кобылиц, из них дойных 20. Каждый день производят около 50 литров кумыса, он распродается в селе. На конкурс Кумысфест они привезли 20-30 "полторашек" напитка. 

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