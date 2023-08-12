На фестивале «Башҡорт аты» предлагают «любовный» кумыс

Сегодня в рамках фестиваля «Башҡорт аты» («Башкирская лошадь»), который в эти дни проходит в Баймакском районе на берегу озера Графское, лучшие кумысоделы республики состязаются в мастерстве. Рамзалия Каримова из Старого Сибая представляет КФХ «Уралбаев».

— Мы приготовили семь видов кумыса — ыҫланған (копченый), әсе (кислый), сөсө (пресный), һаумал (свежий) вишневый, ҡаҙылы (кумыс с казылыком) и мөхәббәт ҡымыҙы (любовный). Вишневый — это когда оборудование и сосуд для приготовления кумыса обрабатывают дымом от вишневых веток. Что касается кумыса ҡаҙылы — это мы положим казылык и сверху зальем кумысом, раньше так пили наши деды, — пояснила мастер журналисту «Башинформа». — Что касается любовного, то у него есть своя история. Когда мой сын женился, на подаренные на свадьбе деньги мы купили кобылиц и начали производство кумыса. Мы готовим этот вид кумыса с особой душой и любовью. Кто выпьет этот кумыс — тот найдет свою любовь!

По словам Рамзалии Каримовой, всего в производстве у Уралбаевых 50 кобылиц, из них дойных 20. Каждый день производят около 50 литров кумыса, он распродается в селе. На конкурс Кумысфест они привезли 20-30 "полторашек" напитка.