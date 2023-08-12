В Башкортостане чемпионом конкурса кумысоделов стал Ильяс Хибатов из Абзелиловского района

По наибольшему количеству баллов и решению членов жюри, звания лучшего кумысодела в Башкортостане удостоился Ильяс Хибатов из Абзелиловского района. Второе место было присуждено хозяйству Натальи Дик из Ермекеевского района. Третье место у Фидана Ахметьянова из Альшеевского района.

Самым старшим по возрасту и стажу работы стал Марат Абдулов из Зилаирского района, самым молодым и креативным участником – Динар Ахунов из Альшеевского района. Приза зрительских симпатий были удостоены Гульназ Аминова из Абзелиловского района, Рауф Магафуров из Белорецкого района и Ильнур Хамитов из Баймакского района, обладателем гран-при - Лилия Сагадатова из Учалинского района.

- Отрадно, что профессии кумысодел начали придавать особое значение, так как именно мы продвигаем культуру производства кумыса как национального напитка башкирского народа. Конечно же, у каждого из нас своя технология, опыт и стаж, а данная площадка дала прекрасную возможность поделиться этой информацией и наполниться новой, - призналась Сажида Шарипова.

Постоянная участница республиканских и федеральных конкурсов кумысоделов Наталья Дик отметила, что данное мероприятие, в отличии от других региональных, отличается масштабностью, организованностью и, конечно же, посылом, направленным на популяризацию лошадей башкирской породы и кумыса.

- Башкирская порода лошадей – уникальная порода, которая отличается своей выносливостью, продуктивностью и терпением, - отметила фермер.

С мнением Натальи согласился и Денис Умутбаев из Баймакского района. Он производит 3 вида кумыса: классический, копченый и фирменный, сделанный по особой семейной технологии. Кумысодел впервые участвовал в данном конкурсе и отметил высокий уровень его организации.

- Радует, что конкурс приобрёл традиционный характер. От этого только повышается качество производимой продукции и нормативно-документальная грамотность производителей, что очень важно. Также данный конкурс позволяет выводить кумыс на более высокий уровень. Я верю, что когда-нибудь он перестанет быть только напитком аграрной культуры и будет олицетворять нашу национальную культуру.

Текст и фото: Пресс-служба Минсельхоза РБ