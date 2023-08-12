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Культурная среда
12 Августа , 23:34

В чем суть патента на башкирскую лошадь

Сегодня в рамках фестиваля «Башҡорт аты» состоялось совещание по вопросам развития башкирской породы лошадей и конноспортивных школ республики. 

В чем суть патента на башкирскую лошадь
В чем суть патента на башкирскую лошадь

Одним из спикеров на совещании выступил руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов. Он разъяснил участникам мероприятия суть патента.
– Свидетельство о наименовании места происхождения товара – это защита регионального бренда, – сказал Юрий Сергеевич. – Во всем мире разную продукцию маркируют специальным знаком, подтверждающим, что она создана в конкретном регионе и обладает уникальными характеристиками. Свидетельство, которое мы вручили сегодня, подтверждает путем многочисленных проверок и исследований уникальность бренда «башкирская лошадь». Животное башкирская лошадь отличается от всех остальных лошадей в нашей стране. И она несет в себе определенную ценность. Правовая охрана также позволяет зарабатывать на бренде, продвигать его, привлекать туристов в регион. Это гарантия качества. Здорово, что в Республике Башкортостан интересуются интеллектуальной собственностью.
Напомним, международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» проходит на озере Графское в Баймакском районе.

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"Стерлитамакский рабочий"

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