В чем суть патента на башкирскую лошадь

Одним из спикеров на совещании выступил руководитель федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов. Он разъяснил участникам мероприятия суть патента.

– Свидетельство о наименовании места происхождения товара – это защита регионального бренда, – сказал Юрий Сергеевич. – Во всем мире разную продукцию маркируют специальным знаком, подтверждающим, что она создана в конкретном регионе и обладает уникальными характеристиками. Свидетельство, которое мы вручили сегодня, подтверждает путем многочисленных проверок и исследований уникальность бренда «башкирская лошадь». Животное башкирская лошадь отличается от всех остальных лошадей в нашей стране. И она несет в себе определенную ценность. Правовая охрана также позволяет зарабатывать на бренде, продвигать его, привлекать туристов в регион. Это гарантия качества. Здорово, что в Республике Башкортостан интересуются интеллектуальной собственностью.

Напомним, международный фестиваль лошадей башкирской породы «Башҡорт аты» проходит на озере Графское в Баймакском районе.