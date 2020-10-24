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75 лет Победы
Литературная страница
Литературная страница
24 Октября 2020, 19:17
Вечер
Литературная страница
21 Октября 2020, 13:00
Осень
Литературная страница
9 Мая 2020, 12:44
Победный май
Литературная страница
23 Февраля 2020, 21:15
Илья Муромец
Литературная страница
23 Февраля 2020, 18:15
День защитника страны
Литературная страница
23 Февраля 2020, 14:10
Защитник
Литературная страница
22 Января 2020, 19:06
«Один день из жизни художника» – первая работа юной Полины Синёвой в жанре эссе
Литературная страница
29 Ноября 2019, 14:45
Как поймать мамонта?
Литературная страница
7 Января 2019, 11:45
Звезда надежд
Литературная страница
22 Июня 2018, 19:40
Стихи наших читателей!
Литературная страница
13 Июня 2017, 11:13
Моя родина – Стерлитамак
Литературная страница
28 Февраля 2017, 19:45
Зулейха открыла нам глаза
Литературная страница
16 Января 2017, 13:23
Ах, волшебница зима!
Литературная страница
4 Января 2017, 17:41
С Рождеством!
Литературная страница
21 Ноября 2016, 18:00
Всё бесснежней теперь ноябри
Литературная страница
27 Мая 2016, 11:14
Не уходи, останься...
Литературная страница
27 Мая 2016, 10:38
Письмо с фронта
Литературная страница
27 Мая 2016, 10:34
Медалей дюжина и орден на груди...
Литературная страница
27 Мая 2016, 10:32
Горжусь тобой, Стерлитамак!
Литературная страница
27 Мая 2016, 10:30
Весна в моём городе
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Новости
14 Июля , 11:01
В Башкирии ремонтируются дороги
12 Июля , 22:04
Почтили память погибших ребят
13 Июля , 14:32
Жителей Республики Башкортостан проинформировали о передвижении воинских колонн
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