+16 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
1 Июля , 06:00

Программа праздника, посвящённого Дню семьи, любви и верности

4 июля в Стерлитамаке пройдёт большой праздник «В любви и согласии», посвящённый Дню семьи, любви и верности.

Программа праздника, посвящённого Дню семьи, любви и верностиПрограмма праздника, посвящённого Дню семьи, любви и верности
Программа праздника, посвящённого Дню семьи, любви и верности

Начнётся он с общей утренней зарядки на площади Городского дворца культуры в 10.00.


🥞Потом гости могут позавтракать в «Семейном» кафе.
🎶На сцене будет тематический диджей-сет.
📖В 10.40 – баллада о Петре и Февронии.
🎉Торжественное открытие праздника состоится в 10.45.
💚С 12.00 стартует праздничная программа на площади ГДК. Она будет состоять из 7 блоков (в карточке).
🎨Весь день на площади будут работать интерактивные, спортивные и научно-познавательные площадки, 🌼фотозоны, пройдут конкурсы и консультации, показ мод, флешмоб и парад колясок.
👨‍👩‍👧‍👦Приходите на праздник со своими семьями, чтобы провести этот день в атмосфере любви, тепла, радости и добрых встреч!


По информации организаторов.

Фото организаторов.

0+

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
31 Августа , 09:39
В Стерлитамаке врачи борются за жизнь трёхлетнего ребёнка, попавшего в ДТП
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru