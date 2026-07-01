Программа праздника, посвящённого Дню семьи, любви и верности

Начнётся он с общей утренней зарядки на площади Городского дворца культуры в 10.00.
Потом гости могут позавтракать в «Семейном» кафе.
На сцене будет тематический диджей-сет.
В 10.40 – баллада о Петре и Февронии.
Торжественное открытие праздника состоится в 10.45.
С 12.00 стартует праздничная программа на площади ГДК. Она будет состоять из 7 блоков (в карточке).
Весь день на площади будут работать интерактивные, спортивные и научно-познавательные площадки, фотозоны, пройдут конкурсы и консультации, показ мод, флешмоб и парад колясок.
Приходите на праздник со своими семьями, чтобы провести этот день в атмосфере любви, тепла, радости и добрых встреч!
По информации организаторов.
Фото организаторов.
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