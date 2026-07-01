Программа праздника, посвящённого Дню семьи, любви и верности

Начнётся он с общей утренней зарядки на площади Городского дворца культуры в 10.00.



Потом гости могут позавтракать в «Семейном» кафе.

На сцене будет тематический диджей-сет.

В 10.40 – баллада о Петре и Февронии.

Торжественное открытие праздника состоится в 10.45.

С 12.00 стартует праздничная программа на площади ГДК. Она будет состоять из 7 блоков (в карточке).

Весь день на площади будут работать интерактивные, спортивные и научно-познавательные площадки, фотозоны, пройдут конкурсы и консультации, показ мод, флешмоб и парад колясок.

Приходите на праздник со своими семьями, чтобы провести этот день в атмосфере любви, тепла, радости и добрых встреч!



По информации организаторов.

Фото организаторов.

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