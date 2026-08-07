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Местные новости
7 Августа , 10:35

В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается

В Стерлитамаке идут работы по благоустройству аллей и пешеходных зон — они реализуются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»).

В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжаетсяВ Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается

Накануне ход работ оценили глава администрации города Эмиль Шаймарданов и заместитель министра ЖКХ Республики Башкортостан Арсланбек Хайдаров.

На пешеходной зоне, протянувшейся от парка имени С. М. Кирова до Русского драматического театра, благоустройство близится к завершению. Брусчатка уложена на большей части территории. В ближайшее время на участке разместят торговые лавки — в них будут продавать сувениры и изделия местных ремесленников.

Завершаются работы и на аллее вдоль проспекта Ленина: там почти закончили укладку брусчатки. Впереди — установка арт‑объектов. По словам Эмиля Шаймарданова, в оформлении зоны предусмотрены оригинальные решения: они помогут сделать пространство более уютным и привлекательным для горожан.

По информации администрации г. Стерлитамак

В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
В Стерлитамаке сезон благоустройства продолжается
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