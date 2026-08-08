Вы любите читать, творить чудеса своими руками?

ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЮТ



Заходишь в библиотеку и видишь аккуратные ряды книг, книжные выставки, картины. Привлекает внимание благодарственное письмо:

«Подразделению народного объединения помощи фронту «ZOV сердца» – коллективу библиотеки № 4 г.Стерлитамака.

Ассоциация ветеранов СВО Башкортостана от всего сердца благодарит вас за

плодотворный труд в воспитании молодёжи.

Ваши воспитанники с гордостью равняются на тех, кто оказывает помощь в это непростое для нас время, перенимают лучшие качества настоящих патриотов – мужество, стойкость, готовность прийти на помощь Родине и ближним.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и радости от сознания, что ваш труд останется в летописи народного подвига».

Постоянные читатели библиотеки рассказывают:

– Здесь всегда можно найти нужную книгу.

– Получить дельный совет!

– Мы приходим сюда не только за книгами. В библиотеке есть клуб «Чудесная мастерская», а по воскресеньям работают мастер-классы.

– У нас сложился дружный коллектив. Мы оказываем посильную помощь участникам СВО: вяжем тёплые вещи, изготавливаем окопные свечи, собираем и посылаем

постельное бельё, предметы первой необходимости, перевязочные материалы.

– Душа библиотеки – Ольга Геннадьевна Ким. Она посоветует, что читать, поможет в подборке литературы к рефератам, зачётам и т.п. В клубе «Чудесная мастерская» учит вязать, рисовать, плести макраме и многим другим полезным в хозяйстве вещам.



БИБЛИОТЕКАРЬ – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ



– Ольга Геннадьевна, вы стали библиотекарем, потому что любили читать?

– Любила, но ещё мне нравилось делать красивые вещи. И я научилась шить и вязать.

Я родилась в деревне Наумкино Аургазинского района. Мечтала получить достойное образование. Мечты не стоит откладывать в долгий ящик. Окончив школу, поехала в Уфу и поступила в библиотечный техникум.

Студенческое время замечательное! Думаешь только о том, как сдать зачёты и экзамены. И больше никаких забот! Жила в общежитии, дружила с соседками.

– Как развлекались?

– Не до развлечений было. Читать приходилось нереально много: произведения русской, зарубежной, детской, башкирской литературы, учебники по мировой культуре, истории, философии, специальным предметам – библиотековедению, библиотечно-библиографической классификации и т.п.

Единственное, что мы себе позволяли, – ездить по Уфе, изучая город. Тогда, в начале 90-х, общественным транспортом можно было пользоваться бесплатно.

Так мы оценили красоту Уфы, полюбили её. Конечно, хотелось остаться. Но я получила направление в село Шланлы Аургазинского района. Работала там заведующей сельской библиотекой.

– Трудно было на первых порах?

– Тут дело в другом. Как начинающий специалист, я сначала всего боялась.

– Чего?

– Ответственности, общения с людьми и многого другого. Я хорошо знала теорию, но ведь её как-то надо было внедрять в практику.

– Много было читателей?

– В селе все читают. Популярны книги о деревенской жизни. Особым спросом пользуются книги на чувашском языке. Шлан­лы –

старинное чувашское село, основанное между 1795 и 1811 годом. До революции там работала крестьянская церковно-приходская школа.

– В какой библиотеке вы работали после приезда в Стерлитамак?

– В центральной городской библиотеке. Там была вакансия.

– Многим кажется, что профессия библиотекаря скучная…

– Всегда скучно, когда свою работу не любишь. Везде есть творческое начало. В библиотеке это и общение с людьми (изучаешь вкусы, чтобы порекомендовать ту или иную книгу, оказываешь помощь учащимся, беседуешь с пенсионерами), и организация различных мероприятий (творческие конкурсы, викторины, библиотечные уроки, клубы по интересам), и чисто техническая работа (раскладка книг по ББК, изучение новых поступлений, методик и т.д.). Мы вместе с читателями сотрудничаем с волонтёрскими организациями, регулярно помогаем участникам СВО.

– Ольга Геннадьевна, что вы посоветуете родителям, дети которых не любят и не хотят читать?

– Нужно читать самим. Пока дети маленькие, они во всём подражают взрослым. А там, глядишь, и привычка к чтению появится. И предлагать детям и подросткам нужно книги с разными таинственными событиями, приключениями. Можно начать читать вслух, а потом остановить на самом интересном месте. Попробуйте!

– Какие книги сейчас спрашивают?

– Сложился очень интересный союз кино и литературы. Посмотрят люди фильм по литературному произведению – и к нам за книгой. Идеально было бы наоборот – сначала книга, а потом фильм.

Но вот с романом «Мастер и Маргарита» получилось иначе. Кто прочитал его, фильм смотреть не желают. «Мастер и Маргарита» до сих пор суперпопулярное произведение. Его читают, как говорится, и пионеры, и пенсионеры.

– Каким ещё изданиям отдаётся предпочтение?

– Часто спрашивают книги Зифы Кадыровой, Гузель Яхиной, Марии Метлицкой. Не задерживаются на библиотечных полках произведения нашей стерлитамакской писательницы Милы Стояновской.

Фото Сергея Крамскова.