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Местные новости
8 Августа , 06:00

Вы любите читать, творить чудеса своими руками?

В библиотеке № 4, иначе говоря Молодёжном креатив-центре, всегда многолюдно наперекор досужим разговорам о том, что сейчас чтение книг мало кому интересно.

Вы любите читать, творить чудеса своими руками?Вы любите читать, творить чудеса своими руками?
Вы любите читать, творить чудеса своими руками?

ЗДЕСЬ НЕ ТОЛЬКО ЧИТАЮТ


Заходишь в библиотеку и видишь аккуратные ряды книг, книжные выставки, картины. Привлекает внимание благодарственное письмо:
«Подразделению народного объединения помощи фронту «ZOV сердца» – коллективу библиотеки № 4 г.Стерлитамака.
Ассоциация ветеранов СВО Башкортостана от всего сердца благодарит вас за
плодотворный труд в воспитании молодёжи.
Ваши воспитанники с гордостью равняются на тех, кто оказывает помощь в это непростое для нас время, перенимают лучшие качества настоящих патриотов – мужество, стойкость, готовность прийти на помощь Родине и ближним.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и радости от сознания, что ваш труд останется в летописи народного подвига».
Постоянные читатели библиотеки рассказывают:
– Здесь всегда можно найти нужную книгу.
– Получить дельный совет!
– Мы приходим сюда не только за книгами. В библиотеке есть клуб «Чудесная мастерская», а по воскресеньям работают мастер-классы.
– У нас сложился дружный коллектив. Мы оказываем посильную помощь участникам СВО: вяжем тёплые вещи, изготавливаем окопные свечи, собираем и посылаем
постельное бельё, предметы первой необходимости, перевязочные материалы.
– Душа библиотеки – Ольга Геннадьевна Ким. Она посоветует, что читать, поможет в подборке литературы к рефератам, зачётам и т.п. В клубе «Чудесная мастерская» учит вязать, рисовать, плести макраме и многим другим полезным в хозяйстве вещам.


БИБЛИОТЕКАРЬ – ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ


– Ольга Геннадьевна, вы стали библиотекарем, потому что любили читать?
– Любила, но ещё мне нравилось делать красивые вещи. И я научилась шить и вязать.
Я родилась в деревне Наумкино Аургазинского района. Мечтала получить достойное образование. Мечты не стоит откладывать в долгий ящик. Окончив школу, поехала в Уфу и поступила в библиотечный техникум.
Студенческое время замечательное! Думаешь только о том, как сдать зачёты и экзамены. И больше никаких забот! Жила в общежитии, дружила с соседками.
– Как развлекались?
– Не до развлечений было. Читать приходилось нереально много: произведения русской, зарубежной, детской, башкирской литературы, учебники по мировой культуре, истории, философии, специальным предметам – библиотековедению, библиотечно-библиографической классификации и т.п.
Единственное, что мы себе позволяли, – ездить по Уфе, изучая город. Тогда, в начале 90-х, общественным транспортом можно было пользоваться бесплатно.
Так мы оценили красоту Уфы, полюбили её. Конечно, хотелось остаться. Но я получила направление в село Шланлы Аургазинского района. Работала там заведующей сельской библиотекой.
– Трудно было на первых порах?
– Тут дело в другом. Как начинающий специалист, я сначала всего боялась.
– Чего?
– Ответственности, общения с людьми и многого другого. Я хорошо знала теорию, но ведь её как-то надо было внедрять в практику.
– Много было читателей?
– В селе все читают. Популярны книги о деревенской жизни. Особым спросом пользуются книги на чувашском языке. Шлан­лы –
старинное чувашское село, основанное между 1795 и 1811 годом. До революции там работала крестьянская церковно-приходская школа.
– В какой библиотеке вы работали после приезда в Стерлитамак?
– В центральной городской библиотеке. Там была вакансия.
– Многим кажется, что профессия библиотекаря скучная…
– Всегда скучно, когда свою работу не любишь. Везде есть творческое начало. В библиотеке это и общение с людьми (изучаешь вкусы, чтобы порекомендовать ту или иную книгу, оказываешь помощь учащимся, беседуешь с пенсионерами), и организация различных мероприятий (творческие конкурсы, викторины, библиотечные уроки, клубы по интересам), и чисто техническая работа (раскладка книг по ББК, изучение новых поступлений, методик и т.д.). Мы вместе с читателями сотрудничаем с волонтёрскими организациями, регулярно помогаем участникам СВО.
– Ольга Геннадьевна, что вы посоветуете родителям, дети которых не любят и не хотят читать?
– Нужно читать самим. Пока дети маленькие, они во всём подражают взрослым. А там, глядишь, и привычка к чтению появится. И предлагать детям и подросткам нужно книги с разными таинственными событиями, приключениями. Можно начать читать вслух, а потом остановить на самом интересном месте. Попробуйте!
– Какие книги сейчас спрашивают?
– Сложился очень интересный союз кино и литературы. Посмотрят люди фильм по литературному произведению – и к нам за книгой. Идеально было бы наоборот – сначала книга, а потом фильм.
Но вот с романом «Мастер и Маргарита» получилось иначе. Кто прочитал его, фильм смотреть не желают. «Мастер и Маргарита» до сих пор суперпопулярное произведение. Его читают, как говорится, и пионеры, и пенсионеры.
– Каким ещё изданиям отдаётся предпочтение?
– Часто спрашивают книги Зифы Кадыровой, Гузель Яхиной, Марии Метлицкой. Не задерживаются на библиотечных полках произведения нашей стерлитамакской писательницы Милы Стояновской.

Фото Сергея Крамскова.

Автор:Евгения Дьяконова
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