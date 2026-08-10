В Стерлитамаке прошёл предпринимательский час

Первый проект связан с развитием детской инфраструктуры: предприниматель выступил с инициативой разместить в городе разборный каток, который сможет работать круглый год — и в зимний, и в летний период. В качестве площадки предложили территорию рядом с аллеей на улице Элеваторной, где сейчас ведутся работы по благоустройству. Эмиль Владиславович подчеркнул, что конструкция катка должна гармонично сочетаться с городским ландшафтом, а также важно предусмотреть всю сопутствующую инфраструктуру, чтобы посетителям было комфортно.

Второй проект — теннисный корт на улице Салтыкова Щедрина — находится на завершающей стадии. Сейчас идут финальные работы: доделывают фасад и благоустраивают прилегающую территорию. У инвестора возникли вопросы по оформлению документации — глава администрации поручил своим коллегам оказать предпринимателю консультационную поддержку.

Такие встречи с предпринимателями проходят в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По информации администрации г. Стерлитамак