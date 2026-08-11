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Местные новости
11 Августа , 06:38

Стерлитамакская городская больница укрепляет команду

В Стерлитамакской больнице появились новые специалисты — в штат отделения рентгенохирургии приняты Шамиль Тимирханов и Альберт Сафин. Оба врача — выпускники ординатуры по специальности «Хирургия» Башкирского государственного медицинского университета. У каждого из них есть практический опыт в сфере рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

Стерлитамакская городская больница укрепляет командуСтерлитамакская городская больница укрепляет команду
Стерлитамакская городская больница укрепляет команду

Отделение, история которого ведётся с 2012 года, оснащено современными ангиографическими установками последнего поколения. Такое оборудование даёт возможность оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам в круглосуточном режиме. С приходом опытных специалистов отделение сможет выполнять более широкий спектр малоинвазивных вмешательств, а их доступность для жителей Стерлитамака и соседних районов станет выше.

Главный врач больницы Ильшат Яппаров подчеркнул значимость слаженной работы коллектива: «Работа нашего отделения — важный вклад в реализацию нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь“. Каждая спасённая жизнь — это шаг к будущему страны».

Источник и фото: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Стерлитамакская городская больница укрепляет команду
Стерлитамакская городская больница укрепляет команду
Стерлитамакская городская больница укрепляет команду
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