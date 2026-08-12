+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
12 Августа , 06:25

В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий

Участники «Партийного десанта» оценили ход благоустройства общественных пространств, которые обновляют в рамках реализации Народной программы Партии «Единая Россия» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорийВ Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий

Мониторинг провели секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов и заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Арсланбек Хайдаров. Во время выездного совещания они проверили темпы работ, качество исполнения и обсудили дальнейшие этапы благоустройства.

Первым объектом мониторинга стала пешеходная зона от Городского парка имени С.М. Кирова до Русского драматического театра. Здесь работы находятся на завершающей стадии: большая часть брусчатки уже уложена. В дальнейшем вдоль прогулочной части планируют разместить торговые лавки с сувенирной продукцией и ремесленными изделиями. Отдельное внимание подрядчиков обратили на озеленение территории и оформление клумб.

Также участники мониторинга посетили аллею по проспекту Ленина. Сейчас рабочие завершают укладку брусчатки, после чего начнется установка арт-объектов. По словам Эмиля Шаймарданова, на этой территории предусмотрены дизайнерские решения, которые должны сделать пешеходную зону более удобной и привлекательной для жителей.

Еще одним объектом стала футбольная площадка на улице Богдана Хмельницкого. Раньше она была популярным местом для детей всего микрорайона, но сегодня нуждается в обновлении. В следующем году здесь планируют создать многофункциональное спортивное пространство, где можно будет заниматься не только футболом, но и другими видами спорта.

«С таких небольших площадок начинаются большие спортивные победы. Будем и дальше поддерживать стремление наших детей и молодежи заниматься спортом и вести активный образ жизни», — подчеркнул Эмиль Шаймарданов.

«Партийный десант» позволяет контролировать реализацию Народной программы на местах и получать обратную связь по объектам, которые напрямую влияют на качество городской среды.

Фото: Григорий Мельников.

В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий
Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru