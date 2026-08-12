В Стерлитамаке проверили благоустройство общественных территорий

Мониторинг провели секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов и заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана Арсланбек Хайдаров. Во время выездного совещания они проверили темпы работ, качество исполнения и обсудили дальнейшие этапы благоустройства.



Первым объектом мониторинга стала пешеходная зона от Городского парка имени С.М. Кирова до Русского драматического театра. Здесь работы находятся на завершающей стадии: большая часть брусчатки уже уложена. В дальнейшем вдоль прогулочной части планируют разместить торговые лавки с сувенирной продукцией и ремесленными изделиями. Отдельное внимание подрядчиков обратили на озеленение территории и оформление клумб.

Также участники мониторинга посетили аллею по проспекту Ленина. Сейчас рабочие завершают укладку брусчатки, после чего начнется установка арт-объектов. По словам Эмиля Шаймарданова, на этой территории предусмотрены дизайнерские решения, которые должны сделать пешеходную зону более удобной и привлекательной для жителей.



Еще одним объектом стала футбольная площадка на улице Богдана Хмельницкого. Раньше она была популярным местом для детей всего микрорайона, но сегодня нуждается в обновлении. В следующем году здесь планируют создать многофункциональное спортивное пространство, где можно будет заниматься не только футболом, но и другими видами спорта.



«С таких небольших площадок начинаются большие спортивные победы. Будем и дальше поддерживать стремление наших детей и молодежи заниматься спортом и вести активный образ жизни», — подчеркнул Эмиль Шаймарданов.



«Партийный десант» позволяет контролировать реализацию Народной программы на местах и получать обратную связь по объектам, которые напрямую влияют на качество городской среды.

Фото: Григорий Мельников.