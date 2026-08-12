В Стерлитамаке стартовало голосование за «Народного участкового»

От Стерлитамака в конкурсе участвует старший лейтенант полиции Ильнур Ильгизарович Юсупов — участковый уполномоченный Управления МВД России по городу Стерлитамаку.
Коллеги характеризуют его как грамотного, ответственного, энергичного и инициативного сотрудника. Он добросовестно выполняет служебные обязанности, умеет находить общий язык с людьми и эффективно взаимодействует с общественностью.
Давайте поддержим нашего участкового — выберите Ильнура Ильгизаровича Юсупова в списке и нажмите кнопку «Голосовать» (сердце) по ссылке:
https://02.xn--b1aew.xn--p1ai/folder/93705665
По информации УМВД Стерлитамака.
Фото УМВД Стерлитамака.