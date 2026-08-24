В Стерлитамаке пройдет фестиваль «Мин башҡортса һөйләшәм»

Фестиваль «МИН БАШҠОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ» пройдет 5 сентября в 18:00 в сквере имени Салавата Юлаева по адресу: ул. Комсомольская, 80. Главной частью программы станет музыкальный «open-air» концерт. На сцене выступят БҮРЕЛӘР, BABY Ti и Тимур Ямалов. Ведущими мероприятия станут Динара Галлямова и Салават Заманов.



«Для нас особенно важно, что фестиваль «Мин башҡортса һөйләшәм» впервые пройдет в Стерлитамаке в год юбилея города. В последние годы у нас появляется все больше этнокультурных мероприятий, и мы видим, что они востребованы у жителей, особенно у молодежи. Уверен, что современный формат фестиваля позволит привлечь внимание к башкирскому языку и культуре и станет яркой частью юбилейной программы», — отметил заместитель главы Администрации городского округа город Стерлитамак по социальным вопросам Михаил Григорьев.



Фестиваль направлен на популяризацию башкирского языка через современные культурные форматы и музыку. Организаторы хотят показать, что башкирский язык — это не только часть исторического и культурного наследия, но и естественный язык современной городской жизни.

«Мы хотим показать, что башкирский язык может звучать современно, свободно и естественно в городской среде. Музыка — один из самых понятных способов привлечь к языку новое поколение. Для нас важно не просто говорить о сохранении языка, а создавать пространства, где люди действительно могут услышать его, почувствовать и использовать в повседневной жизни», — рассказала директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова.



Гостей ждут живые выступления, знакомые песни и атмосфера большого городского праздника. «МИН БАШҠОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ» станет частью программы празднования 260-летия Стерлитамака и объединит жителей города вокруг музыки, культуры и башкирского языка.

Дата: 5 сентября 2026 года

Время: 18:00 ч.

Место: Стерлитамак, сквер имени Салавата Юлаева, ул. Комсомольская, 80.

Вход свободный.

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