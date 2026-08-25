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Местные новости
25 Августа , 03:05

Профилактические рейды полиции в Стерлитамаке

Полиция Стерлитамака продолжает регулярные профилактические рейды на общественных территориях — в парках, скверах, на набережных, а также возле детских и спортивных площадок, зон отдыха и объектов городской инфраструктуры. Цель мероприятий — поддерживать общественный порядок, обеспечивать безопасность горожан и защищать городское имущество.

Профилактические рейды полиции в СтерлитамакеПрофилактические рейды полиции в Стерлитамаке
Профилактические рейды полиции в Стерлитамаке

Во время проверок полицейские фиксируют разные нарушения: вандализм и порчу имущества, мелкое хулиганство, употребление алкоголя в запрещённых местах и нахождение в общественных пространствах в состоянии опьянения, несоблюдение правил благоустройства, а также нарушения требований безопасности в местах массового отдыха.

По итогам проведённых рейдов зафиксировано 139 правонарушений, в том числе:

* 21 случай распития спиртного и пребывания в нетрезвом виде;

* 12 эпизодов мелкого хулиганства;

* 23 случая неуплаты штрафов;

* 3 водителя задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Такие рейды помогают не только оперативно пресекать нарушения, но и предупреждать их появление в будущем. Благодаря присутствию правоохранителей повышается уровень безопасности, сохраняются благоустроенные территории, а у жителей формируется бережное отношение к городскому имуществу.

Полиция обращается к жителям: если вы заметили акт вандализма, хулиганство или иное правонарушение, пожалуйста, сообщите об этом. Ваша информация поможет быстро остановить нарушение и привлечь виновных к ответственности.

По информации УМВД по городу Стерлитамаку и администрации г. Стерлитамак

Профилактические рейды полиции в Стерлитамаке
Профилактические рейды полиции в Стерлитамаке
Профилактические рейды полиции в Стерлитамаке
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