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Местные новости
26 Августа , 15:13

Певец кочевья

В городской картинной галерее Стерлитамака состоялось открытие персональной выставки работ известного казахского художника-графика Батухана Баймена «Номады: белое и чёрное».

Певец кочевьяПевец кочевья
Певец кочевья

 

Семидесятилетний автор не приехал на открытие, но записал видеообращение к публике, в котором поблагодарил руководство БГХМ имени М.В. Нестерова и его филиала в нашем городе за организацию выставок его работ в Уфе и Стерлитамаке, пообещав при возможности прибыть на закрытие экспозиции.


«Номады: белое и чёрное» - 25-я персональная выставка художника-монументалиста, который в своем творчестве часто обращается к кочевой цивилизации, черпая в древней истории своего народа вдохновение и новые художественные идеи.
Необычные образы степных кочевников воплощены художником в технике линогравюры, причём автор смело использует вместо бумаги ткань, что позволяет ему создавать поистине монументальные работы, достигающие шести-восьмиметровых размеров.


Герой Батухана Баймена - победитель природной стихии, сумевший приручить степь при помощи любви. Он отваживается создать счастливую семью, которая спасает степного человека от одиночества, суровой природы и хаоса безжалостного мира. В работах «Азиза», «Крик души», «Тупик», серий «Великая степь», «Умай Ана и пятеро ангелов», «Сон Абылай-хана II», «Тюрки» и других бытовое соединяется с бытийным, приобретая иной масштаб, насыщаясь иными, почти космическими смыслами.


Особое место в творчестве художника занимают графические работы, созданные по романам Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!», «И дольше века длится день», а также по роману Шархана Казыгула «Кулпет».


Оценить размах и творческую дерзость мастера графики из Казахстана можно до конца сентября - начала октября. Это искусство, во многом новаторское и необычное для нашего зрителя, никого не оставит равнодушным.

 

Марина Воронова


Фото автора и Сергея Крамскова

Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Певец кочевья
Автор:Марина Воронова
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