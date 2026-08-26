Певец кочевья

Семидесятилетний автор не приехал на открытие, но записал видеообращение к публике, в котором поблагодарил руководство БГХМ имени М.В. Нестерова и его филиала в нашем городе за организацию выставок его работ в Уфе и Стерлитамаке, пообещав при возможности прибыть на закрытие экспозиции.



«Номады: белое и чёрное» - 25-я персональная выставка художника-монументалиста, который в своем творчестве часто обращается к кочевой цивилизации, черпая в древней истории своего народа вдохновение и новые художественные идеи.

Необычные образы степных кочевников воплощены художником в технике линогравюры, причём автор смело использует вместо бумаги ткань, что позволяет ему создавать поистине монументальные работы, достигающие шести-восьмиметровых размеров.



Герой Батухана Баймена - победитель природной стихии, сумевший приручить степь при помощи любви. Он отваживается создать счастливую семью, которая спасает степного человека от одиночества, суровой природы и хаоса безжалостного мира. В работах «Азиза», «Крик души», «Тупик», серий «Великая степь», «Умай Ана и пятеро ангелов», «Сон Абылай-хана II», «Тюрки» и других бытовое соединяется с бытийным, приобретая иной масштаб, насыщаясь иными, почти космическими смыслами.



Особое место в творчестве художника занимают графические работы, созданные по романам Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!», «И дольше века длится день», а также по роману Шархана Казыгула «Кулпет».



Оценить размах и творческую дерзость мастера графики из Казахстана можно до конца сентября - начала октября. Это искусство, во многом новаторское и необычное для нашего зрителя, никого не оставит равнодушным.

Марина Воронова



Фото автора и Сергея Крамскова