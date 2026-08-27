На фестивале «Победа в наших сердцах»

С чего начинается Родина? С первых впечатлений и чувств – любви к родителям, друзьям в детском саду, совместным играм и прогулкам.

– Воспитание патриотизма, – говорит заведующая детским садом № 82 Ольга Владимировна Гусева, – это не красивые пафосные слова, а организация детей для коллективного труда, участие в мероприятиях, посвящённых героической истории Родины. Это связь поколений.

Педагогический коллектив нашего детского сада победил в конкурсе на соискание гранта главы администрации городского округа.

Грант мы использовали для организации фестиваля «Победа в наших сердцах». Подготовка к нему захватила и объединила нас всех – детей, педагогов, родителей и даже бабушек и дедушек. Никому не хотелось оставаться в стороне!

Ещё в мае у нас стартовал «Творческий марафон», где дети показали свои таланты спортсменов, живописцев, актёров. Как они читали стихи о войне! Видно было, что переживали, каждую строчку произносили с таким старанием и любовью…

– У вас очень красивая, ухоженная территория. Это тоже плод совместного труда?

– Да. У нас началась планомерная работа по закладке сада Памяти, посвящённого героям Великой Отечественной войны. Одним из самых душевных моментов весны стала акция «Посади СВОё дерево»: наши воспитанники вместе с родителями и педагогами высаживали молодые деревья, закладывая основу будущего живого мемориала воинам специальной военной операции.

В последующие недели сад был заботливо обустроен – появились аккуратные аллеи и клумбы. Так у нас возник уютный уголок памяти и благодарности защитникам Отечества.

– Пожалуйста, расскажите о фестивале.

– Территория нашего детского сада превратилась в большую праздничную образовательную площадку. Для участников и гостей – ребят из разных дошкольных учреждений Стерлитамака – под открытым небом развернулась масштабная выставка детских рисунков «Память в красках». Каждая работа поражала своей искренностью и сопереживанием.

На интерактивных мастер-классах дети с любовью мастерили защитные обереги и писали трогательные письма для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

– Как их отправили на СВО?

– Эти детские послания были переданы через волонтёров прямо на передовую. Эмоциональной вершиной праздника стал патриотический концерт. В нём участвовали наши воспитанники.

Стихи о защитниках Родины, задушевные песни и танцевальные номера вызвали бурные аплодисменты. Затем началось торжественное шествие «Бессмертного полка» – дети и взрослые прошли единым строем с портретами родных людей – героев Великой Отечественной войны.

Незабываемым стал финал фестиваля – торжественное открытие сада Памяти. Под аплодисменты участников была перерезана лента, и гости смогли увидеть прекрасный сад, пройти по его аллеям.

– Цель фестиваля?

– Поставленная цель была достигнута. Прошедший фестиваль доказал: настоящее патриотическое воспитание начинается с малых, но полезных для души и сердца дел, которые навсегда останутся в детской памяти.

Евгения Дьяконова

Фото Сергея Крамскова