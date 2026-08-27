Террористку из Стерлитамака осудили за участие в сирийских боях

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2014 году уроженка Стерлитамака, исповедующая радикальную исламскую идеологию, покинула Россию и вступила в ряды одного из незаконных вооруженных формирований. В ходе своего пребывания на территории Сирийской Арабской Республики она принимала активное участие в деятельности запрещенной организации, исполняя возложенные на нее обязанности по осуществлению работ, направленных на обеспечение жизнедеятельности боевиков.

Кроме того, женщина была обучена обращению с огнестрельным оружием и взрывными устройствами для участия в боевых столкновениях против правительственных войск в Сирии. После поражения вооруженного формирования указанное лицо было доставлено на территорию Турецкой Республики и впоследствии депортировано в Российскую Федерацию.



Приговором 2-го Западного окружного военного суда г. Москвы злоумышленница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 руб. Решением Апелляционного военного суда приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.



По информации пресс-службы УФСБ России по Республике Башкортостан.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ».