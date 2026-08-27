+14 °С
Облачно
Подписаться на ДзенVKTelegramOKMAX
Местные новости
27 Августа , 06:23

Террористку из Стерлитамака осудили за участие в сирийских боях

УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 41-летней жительницы Республики Башкортостан, участвовавшей в деятельности международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

Террористку из Стерлитамака осудили за участие в сирийских бояхТеррористку из Стерлитамака осудили за участие в сирийских боях
Террористку из Стерлитамака осудили за участие в сирийских боях

 В ходе проведенных оперативно-розыскных  мероприятий установлено, что в 2014 году уроженка  Стерлитамака, исповедующая радикальную исламскую идеологию, покинула Россию и вступила в ряды одного из незаконных вооруженных формирований. В ходе своего пребывания на территории Сирийской Арабской Республики она принимала активное участие в деятельности запрещенной организации, исполняя возложенные на нее обязанности по осуществлению работ, направленных на обеспечение жизнедеятельности боевиков.

Кроме того, женщина была обучена обращению с огнестрельным оружием и взрывными устройствами для участия в боевых столкновениях против правительственных войск в Сирии. После поражения вооруженного формирования указанное лицо было доставлено на территорию Турецкой Республики и впоследствии депортировано в Российскую Федерацию.


Приговором 2-го Западного окружного военного суда г. Москвы злоумышленница признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 205.5, ч. 2 ст. 208 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 000 руб. Решением Апелляционного военного суда приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.
 
По информации пресс-службы УФСБ России по Республике Башкортостан.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ».

Автор:
Читайте нас
Выбор редакции
Местные новости
29 Августа , 06:24
В Стерлитамаке выпустили одежду с символикой города
Местные новости
31 Августа , 04:01
В Стерлитамаке в минувшее воскресенье тушили пожар на улице Комсомольской
Происшествия
31 Августа , 04:50
В Стерлитамаке задержан подозреваемый в разбойном нападении
Происшествия
31 Августа , 03:45
В Башкирии 26-летняя девушка без прав разбилась насмерть
Партнеры
Фотобанк журналистов РБ
Рубрика "Еда и напитки"
Рубрика "Животные"

© 2026 Стерлитамакский рабочий

Об использовании персональных данных

Газета «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01783 от 19.05.2025 г.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Главный редактор Алексей Анатольевич Матвеев. Телефон: (3473) 25-14-67.

Телефон
(3473) 25-01-57
Эл. почта
priemnajasr@rbsmi.ru
Адрес
453126, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(3473) 25-15-36
Редакция
(3473) 25-01-57
Приемная
(3473) 25-01-57
Сотрудничество
(3473) 25-15-36
Отдел кадров
(3473) 25-61-29
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru