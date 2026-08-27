В Стерлитамаке вручили ключи от новых квартир детям-сиротам

Жильё было приобретено администрацией города в 2025 году по договорам долевого участия. В этом году дом достроили и ввели в эксплуатацию. Счастливыми новосёлами стали семь человек.

«Желаю каждому уюта в доме, уверенности в будущем и успехов во всех начинаниях», — поздравил новосёлов Эмиль Шаймарданов.

За два последних года жильё получили также четверо участников СВО, относящихся к категории детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

На 2026 год в бюджет города из республиканского бюджета выделены субвенции на обеспечение детей-сирот жильём. В настоящее время ведётся работа по приобретению квартир.

По информации отдела учёта и оформления жилья.

Фото: администрация Стерлитамака.