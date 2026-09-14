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Местные новости
14 Сентября , 11:37

Новые технологии на службе здоровья

Главный врач ГКБ № 1 Стерлитамака Ильшат Яппаров рассказал о важном событии в жизни больницы: рентгенэндоваскулярные хирурги провели первые чрескожные вмешательства — установку стентов в коронарные сосуды с использованием передовой технологии внутрисосудистой визуализации (ВСУЗИ).  

Новые технологии на службе здоровьяНовые технологии на службе здоровья
Новые технологии на службе здоровья

ВСУЗИ позволяет врачу прямо во время операции, в реальном времени, увидеть внутреннюю структуру сосуда и атеросклеротической бляшки в высочайшем разрешении. Кроме того, это даёт возможность идеально подобрать размер и длину стента и расправить его так, чтобы он прилегал к стенкам сосуда без малейших зазоров.

«Это кардинально снижает риски осложнений и обеспечивает стабильность проходимости сосуда на долгие годы вперёд. Для пациентов с острым коронарным синдромом, где каждая минута на счету, такая точность даёт принципиально новый уровень безопасности и эффективности лечения, — написал главврач ГКБ № 1 у себя на странице в соцсетях. — Первые операции уже позади, и их результаты превзошли все ожидания. Мы не просто следуем современным стандартам — мы задаём новую планку качества кардиологической помощи в республике. Искренне горжусь нашими докторами и радуюсь за наших пациентов, которые теперь могут получить помощь такого уровня».


Фото ГКБ № 1.

Новые технологии на службе здоровья
Новые технологии на службе здоровья
Новые технологии на службе здоровья
Новые технологии на службе здоровья
Новые технологии на службе здоровья
Новые технологии на службе здоровья
Новые технологии на службе здоровья
Автор:Марина Воронова
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