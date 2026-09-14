Новые технологии на службе здоровья

ВСУЗИ позволяет врачу прямо во время операции, в реальном времени, увидеть внутреннюю структуру сосуда и атеросклеротической бляшки в высочайшем разрешении. Кроме того, это даёт возможность идеально подобрать размер и длину стента и расправить его так, чтобы он прилегал к стенкам сосуда без малейших зазоров.

«Это кардинально снижает риски осложнений и обеспечивает стабильность проходимости сосуда на долгие годы вперёд. Для пациентов с острым коронарным синдромом, где каждая минута на счету, такая точность даёт принципиально новый уровень безопасности и эффективности лечения, — написал главврач ГКБ № 1 у себя на странице в соцсетях. — Первые операции уже позади, и их результаты превзошли все ожидания. Мы не просто следуем современным стандартам — мы задаём новую планку качества кардиологической помощи в республике. Искренне горжусь нашими докторами и радуюсь за наших пациентов, которые теперь могут получить помощь такого уровня».



Фото ГКБ № 1.