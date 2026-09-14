Танкисты на вершине Торатау

- Каждый шаг вверх был про поддержку: кто-то подбадривал малышей, кто-то держал близкого человека за руку, кто-то просто шёл рядом и не давал сбиться с пути, - рассказала одна из участниц подъема Альбина Шангареева. - С вершины открылся такой простор, что дух захватывало — будто вся наша земля лежит перед глазами. В такие минуты особенно чувствуешь: сила — не только в броне и моторах, а в том, как мы держимся вместе. И прямо там, на вершине, мы приняли важное решение: сделать такие выезды доброй семейной традицией! Каждый год будем выбираться к достопримечательностям нашего города, района, республики — чтобы узнавать родные места заново, делиться этими историями с детьми и хранить нашу связь с землёй, на которой живём. Спасибо всем, кто был с нами в этом подъёме — за улыбки, терпение, за то, что никто не сдался на полпути. Пусть эта традиция живёт и растёт вместе с нашими семьями!

Фото ОО «Союз танкистов» г. Стерлитамака