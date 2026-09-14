В Стерлитамаке прошёл медосмотр ветеранов СВО

Ключевым элементом акции выступил «Поезд Здоровья»: к центру прибыли мобильные медицинские комплексы на базе специально оборудованных грузовиков. В составе передвижной клиники — флюорографы, аппараты ЭКГ, оборудование для биоимпедансометрии (анализа состава тела), а также кабинет для забора анализов.

Без очередей и в максимально комфортных условиях 62 ветерана и участника СВО, находящихся в краткосрочных отпусках, прошли осмотр у профильных специалистов — терапевта, невролога, хирурга, уролога и других. По итогам обследований каждый получил персональные рекомендации по лечению и реабилитации.

Организовать мероприятие удалось благодаря совместной работе Городской клинической больницы № 1, Фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО и «Союза ветеранов СВО» города Стерлитамак.

Диспансеризация играет важную роль в социальной адаптации ветеранов: нередко последствия ранений и боевого стресса дают о себе знать спустя время. Статистика по Башкортостану на 2026 год показывает, что диспансеризацию прошли 86,3 % ветеранов СВО, трудоустроились — 77,8 %, реабилитацию прошли — 25 %.

С начала года в рамках работы «Поездов здоровья» в республике медицинское обследование прошли 194 участника СВО и 1695 членов их семей. По словам организаторов, такие выездные акции станут регулярной практикой.

По информации Центра реабилитации УВБД «ZOV»