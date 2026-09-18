В Стерлитамаке, как и по всей стране, стартовали выборы

Об этом сообщил председатель участковой избирательной комиссии, заведующий детским поликлиническим отделением № 4 ГКБ № 1 Стерлитамака Тимур Ильсурович Бикметов, поздравивший избирателей с началом выборов.

Первым избирателем на участке стала 65-летняя Наталья Борисовна Дубанова, преподаватель колледжа:

— Пришла с самого утра, потому что считаю своей гражданской обязанностью отдать свой голос на выборах. Хотелось сделать это перед началом рабочего дня. А сладкий подарок от членов избирательной комиссии стал для меня неожиданным и приятным бонусом.



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