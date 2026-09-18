«Выбираем тех, кому доверяем»

На избирательном участке № 747 мы встретили человека с активной жизненной позицией, участника различных экологических акций, преподавателя Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Ольгу Александровну Арасланову. Она убеждена, что каждый гражданин, уважающий Конституцию РФ, должен участвовать в избирательном процессе.

- Мы отдаём долг своей Родине, так как мы выбираем людей, которым доверяем защиту наших интересов, - подчеркнула Ольга Александровна.

Председатель УИК избирательного участка № 747 Оксана Юрьевна Владимирова рассказала, что к началу голосования избиратели проявили активность. В основном это люди старшего и среднего возрастов.

Первым, пришедшим на выборы, члены комиссии вручили подарки. Молодых людей, которые примут участие в выборах впервые, ждут приятные сюрпризы. Не забыли и про избирателей с детьми – самым маленьким посетителям раздавали яркие воздушные шары. Выходя из зала голосования, каждый участник получал у волонтёров купоны на скидки по акции «Рахмат-2026».

По словам председателя УИК, в течение трёх дней на избирательном участке побывают около 1500 горожан, кроме того поступили заявления от желающих проголосовать на дому.

Фото Сергея Крамскова