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Местные новости
18 Сентября , 07:55

«Выбираем тех, кому доверяем»

На избирательном участке № 747 мы встретили человека с активной жизненной позицией, участника различных экологических акций, преподавателя Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Ольгу Александровну Арасланову. Она убеждена, что каждый гражданин, уважающий Конституцию РФ, должен участвовать в избирательном процессе.

«Выбираем тех, кому доверяем»«Выбираем тех, кому доверяем»
«Выбираем тех, кому доверяем»

На избирательном участке № 747 мы встретили человека с активной жизненной позицией, участника различных экологических акций, преподавателя Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий Ольгу Александровну Арасланову. Она убеждена, что каждый гражданин, уважающий Конституцию РФ, должен участвовать в избирательном процессе.

- Мы отдаём долг своей Родине, так как мы выбираем людей, которым доверяем защиту наших интересов, - подчеркнула Ольга Александровна.

Председатель УИК избирательного участка № 747 Оксана Юрьевна Владимирова рассказала, что к началу голосования избиратели проявили активность. В основном это люди старшего и среднего возрастов.

Первым, пришедшим на выборы, члены комиссии вручили подарки. Молодых людей, которые примут участие в выборах впервые, ждут приятные сюрпризы. Не забыли и про избирателей с детьми – самым маленьким посетителям раздавали яркие воздушные шары. Выходя из зала голосования, каждый участник получал у волонтёров купоны на скидки по акции «Рахмат-2026».

По словам председателя УИК, в течение трёх дней на избирательном участке побывают около 1500 горожан, кроме того поступили заявления от желающих проголосовать на дому.

 

Фото Сергея Крамскова

«Выбираем тех, кому доверяем»
«Выбираем тех, кому доверяем»
«Выбираем тех, кому доверяем»
«Выбираем тех, кому доверяем»
«Выбираем тех, кому доверяем»
«Выбираем тех, кому доверяем»
«Выбираем тех, кому доверяем»
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