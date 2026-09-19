Голосуют за будущее

— Эти дни — одни из самых важных для россиян. Мы выбираем будущее страны. И я пришёл сегодня сделать свой выбор за будущее России, Башкортостана и Стерлитамака.

Медработник Наталья Ожигина пришла на избирательный участок перед вечерним дежурством в больнице:

— У нас с мужем двое детей и трое внуков. И, конечно, я задумываюсь об их завтрашнем дне. Поэтому голосование — важный и ответственный шаг для каждого гражданина России.

На избирательном участке № 747 трудятся волонтёры — второкурсницы Башкирского экономико-юридического колледжа Разиля Булатова и Гузель Сулейманова:

— Мы раздаём проголосовавшим листовки с акцией «Рахмат», фотографируем людей в специальной фотозоне, маломобильным избирателям помогаем пройти в зал для голосования. Для нас, как для будущих правоохранителей, это полезный опыт общения с населением.



Фото Сергея Крамскова.